Ducati presenta due nuove versioni speciali della sua celebre supersportiva, la Panigale V4 S 2025, denominate Carbon e Carbon Pro. Queste edizioni promettono di elevare le prestazioni e l’esclusività del modello grazie all’uso intensivo della fibra di carbonio e a soluzioni tecniche ispirate direttamente al mondo delle competizioni.

La versione Carbon si distingue per innovazioni significative, tra cui i cerchi in fibra di carbonio a cinque razze. Oltre a essere omologati per il trasporto del passeggero, questi cerchi riducono il peso di quasi un chilogrammo rispetto alle ruote forgiate di serie. Questo si traduce in un miglioramento della maneggevolezza, con una riduzione del momento inerziale del 12% all’avantreno e del 19% al retrotreno.

Il pacchetto aerodinamico è stato ulteriormente perfezionato grazie all’aggiunta di alette anteriori e posteriori in fibra di carbonio, accompagnate da appendici aerodinamiche a doppio profilo. Questi elementi non solo donano un aspetto più aggressivo alla moto, ma contribuiscono anche a un’ulteriore riduzione del peso di 1 kg.

La versione Carbon Pro porta l’innovazione a un livello superiore con l’introduzione del sistema di frenata avanzato Front Brake Pro. Questo sistema include dischi Brembo T-Drive da 338,5 mm, gli stessi utilizzati nella Carrera de Campeones 2024, e pinze HypureTM con finitura titanio. Inoltre, la dotazione comprende una pompa freno MCS 19.21 con regolazione remota, una tecnologia derivata direttamente dalla MotoGP.

Gli appassionati possono configurare la propria Panigale V4 S 2025 nelle versioni Carbon e Carbon Pro utilizzando il configuratore online di Ducati. Una volta completata la configurazione, è possibile richiedere un preventivo presso il concessionario di fiducia o scaricare un’immagine in alta definizione della propria creazione personalizzata.