Calendario SBK 2025: date e circuiti del Mondiale Superbike

​Il Campionato Mondiale Superbike 2025 si preannuncia ricco di emozioni, con un calendario composto da 12 round che toccheranno alcuni dei circuiti più iconici del mondo. La stagione prenderà il via dal 21 al 23 febbraio 2025 sul leggendario circuito di Phillip Island in Australia, preceduta da due giorni di test ufficiali il 17 e 18 febbraio. ​

Una delle principali novità di questa edizione è l’introduzione del Round d’Ungheria, che si terrà dal 25 al 27 luglio 2025 presso il Balaton Park Circuit. Questo circuito avrebbe dovuto fare il suo debutto nel 2024, ma l’evento è stato posticipato per garantire che la pista fosse pronta ad accogliere una competizione di tale livello. ​

Di seguito, il Calendario Superbike 2025 ​

Round Data Paese Circuito 1 21-23 febbraio 2025 Australia Phillip Island Grand Prix Circuit 2 28-30 marzo 2025 Portogallo Autódromo Internacional do Algarve 3 11-13 aprile 2025 Paesi Bassi TT Circuit Assen 4 2-4 maggio 2025 Italia Cremona Circuit 5 16-18 maggio 2025 Repubblica Ceca Autodrom Most 6 13-15 giugno 2025 Italia Misano World Circuit Marco Simoncelli 7 11-13 luglio 2025 Regno Unito Donington Park 8 25-27 luglio 2025 Ungheria Balaton Park Circuit 9 5-7 settembre 2025 Francia Circuit de Nevers Magny-Cours 10 26-28 settembre 2025 Spagna MotorLand Aragón 11 10-12 ottobre 2025 Portogallo Circuito Estoril 12 17-19 ottobre 2025 Spagna Circuito de Jerez – Ángel Nieto

Per gli appassionati italiani, due appuntamenti saranno particolarmente significativi: il Round d’Italia al Cremona Circuit dal 2 al 4 maggio e il Round dell’Emilia-Romagna al Misano World Circuit Marco Simoncelli dal 13 al 15 giugno. Questi eventi offriranno l’opportunità di vedere da vicino i migliori piloti del mondo sfidarsi su piste nazionali.​

La stagione si concluderà in Spagna, con il Round finale previsto al Circuito de Jerez – Ángel Nieto dal 17 al 19 ottobre 2025. Questo circuito, noto per la sua storia e per le sfide tecniche che propone, sarà il palcoscenico ideale per l’epilogo del campionato.​