Kawasaki ha avviato una significativa campagna di richiamo moto che coinvolge 3.742 motociclette di recente produzione a causa di un difetto frizione potenzialmente pericoloso. Il problema potrebbe aumentare il rischio di incidenti e prevede un intervento gratuito per i proprietari.

Il richiamo interessa i modelli Z500 e Ninja 500 del 2024, come segnalato alla National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Il difetto è stato individuato nel meccanismo di rilascio della frizione, dove una saldatura inadeguata tra il leveraggio e l’albero potrebbe portare a rotture durante l’utilizzo.

Qual è l’origine del problema?

Il problema è stato ricondotto a un errore di configurazione del macchinario di saldatura presso il fornitore thailandese New Somthai Motor Work Co., Ltd. Secondo quanto dichiarato da Kawasaki, l’uso continuativo delle moto difettose potrebbe compromettere il disinnesto della frizione, causando perdita di controllo del veicolo e aumentando il rischio di incidenti.

Quali modelli Kawasaki sono coinvolti?

Il richiamo riguarda diverse varianti dei modelli principali:

Z500 ABS e SE ABS (2024)

ABS e SE ABS (2024) Ninja 500 ABS, KRT Edition, KRT Edition SE ABS e SE 40th Anniversary Edition ABS (2024)

I numeri di telaio (VIN) interessati non sono sequenziali, ma rientrano nei seguenti intervalli:

Da ML5ERGE14RDA07624 a ML5ERGE12RDA11400

Da ML5ERGF13RDA06303 a ML5ERGF14RDA11560

Da ML5EXGG17RDA07359 a ML5EXGG1XRDA12040

Da ML5EXGH17RDA06663 a ML5EXGH13RDA11360

Da ML5EXGJ1XRDA06876 a ML5EXGJ13RDA10560

Soluzione e tempistiche

Kawasaki ha predisposto un intervento gratuito presso i concessionari autorizzati, che prevede la sostituzione completa degli alberi della frizione difettosi. Le comunicazioni ufficiali ai concessionari inizieranno il 20 marzo 2025, mentre i proprietari saranno informati tramite posta il 24 marzo 2025.