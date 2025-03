Ecobonus 2025: incentivi per motocicli e ciclomotori elettrici

Nuova opportunità per la mobilità sostenibile: ripartono gli incentivi motocicli green a partire da marzo 2025. Tornano i contributi per l’acquisto di veicoli elettrici e ciclomotori ibridi, con agevolazioni che vanno dal 30% al 40% sul prezzo d’acquisto.

A partire da martedì 18 marzo 2025, alle ore 10, i concessionari potranno accedere nuovamente alla piattaforma per prenotare gli incentivi destinati ai veicoli a due ruote a basse emissioni. L’iniziativa, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) e gestita da Invitalia, mira ad accelerare la transizione ecologica nel settore della mobilità.

Risorse finanziarie disponibili

Il piano prevede una dotazione finanziaria complessiva di 150 milioni di euro, distribuiti su più annualità. La ripartizione dei fondi assegna 20 milioni annui per il triennio 2021-2023, incrementando a 30 milioni per ciascun anno dal 2024 al 2026. Questi stanziamenti sono stati definiti nella legge di bilancio 2021 per sostenere l’adozione di mezzi di trasporto ecologici.

Entità del contributo

Il bonus è riservato all’acquisto di veicoli nuovi di fabbrica appartenenti alle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, con propulsione elettrica o ibrida. Gli acquirenti potranno beneficiare di un contributo pari al 30% del prezzo d’acquisto. In caso di rottamazione contestuale di un vecchio mezzo, l’incentivo sale al 40%.

Caratteristiche dell’Ecobonus

L’ecobonus si inserisce nelle politiche ambientali per ridurre le emissioni inquinanti. Il programma include diverse tipologie di veicoli:

Autoveicoli (categoria M1)

Motocicli e ciclomotori (categorie da L1e a L7e)

Veicoli commerciali (categorie N1 e N2)

Il vantaggio economico è applicato direttamente in fattura come riduzione del prezzo, risultando immediatamente fruibile per l’acquirente. La misura è accessibile sia a persone fisiche che giuridiche.

Procedura di accesso

Per usufruire degli incentivi, i concessionari devono registrarsi sulla piattaforma ufficiale ecobonus.mise.gov.it e seguire la procedura prevista. I fondi saranno disponibili fino al loro esaurimento e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.

Gli acquirenti interessati possono rivolgersi ai rivenditori autorizzati, che gestiranno l’intero iter amministrativo. Sono inoltre previsti canali di assistenza dedicati per supportare i concessionari nella prenotazione e gestione degli incentivi.

Questa misura rappresenta un passo importante verso una mobilità più sostenibile, favorendo l’accesso a ciclomotori ibridi e veicoli elettrici e contribuendo al rinnovamento del parco circolante con mezzi a minore impatto ambientale.