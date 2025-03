“Stiamo crescendo in modo esponenziale mentre ci prepariamo al lancio della Super Cruiser e questi prototipi finali rappresentano un traguardo importante”. Con queste parole, Bill Melvin, CEO di Buell Motorcycle Co., ha celebrato la presentazione di cinque spettacolari Super Cruiser custom durante la Daytona Bike Week 2025, un evento che segna il ritorno del brand nel segmento delle cruiser ad alte prestazioni.

La collaborazione con il celebre customizer Roland Sands ha dato vita a una gamma di moto dal forte carattere americano, tutte equipaggiate con l’imponente motore V-Twin da 1190 cc. La collezione include due versioni bagger, un audace Drifter Cross Stunt Super Cruiser, una variante flat track arricchita da componenti premium Lowry Racing e un modello hillclimb, tutti accomunati dal medesimo design distintivo del serbatoio.

Il progetto Buell Super Cruiser

Al centro del progetto si trova l’innovazione tecnologica, grazie al nuovo sistema di sospensioni sviluppato in partnership con Fox Factory. Forcelle e ammortizzatori sono stati progettati per garantire prestazioni ottimali in ogni condizione di guida, bilanciando perfettamente comfort e sicurezza.

I visitatori dell’evento in Florida hanno avuto l’opportunità non solo di ammirare i prototipi, ma anche di testarli su strada. La produzione in serie è programmata per l’autunno 2025, con le prime consegne previste entro la fine dell’anno. Durante la manifestazione, Buell ha esposto anche i suoi attuali modelli Hammerhead e 1190SX, oltre ai prototipi della nuova SuperTouring.

Con questa strategia di espansione, il costruttore americano punta a ritagliarsi uno spazio significativo nel competitivo mercato delle cruiser ad alte prestazioni, proponendo una sintesi unica tra tradizione motociclistica americana e soluzioni tecniche all’avanguardia.