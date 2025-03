Ci sono 11 CV di potenza, 143 kg di peso minimo e una velocità massima tra 110 e 120 km/h. Sono questi i numeri della Wuyang Honda WH8000D, la prima vera moto elettrica Honda, recentemente omologata in Cina e pronta a ridefinire il mercato delle due ruote.

Frutto della collaborazione tra Honda e il marchio cinese Wuyang, la Honda WH8000D si distingue per un’estetica unica che combina un design retrò moto con linee moderne e funzionali. Rispondendo alla crescente domanda di motociclette dallo stile vintage, il modello sfoggia dettagli iconici come un finto serbatoio di carburante, probabilmente riconvertito in vano portaoggetti, e un faro anteriore circolare incastonato in un cupolino trasparente che ne valorizza il profilo aerodinamico.

Dal punto di vista tecnico, la moto sarà disponibile in due versioni, entrambe dotate di un motore elettrico da 8 kW, in grado di raddoppiare la potenza nei momenti di picco. Le differenze principali risiedono nel sistema di batterie: la configurazione base, con una singola unità del sistema Mobile Power Pack di Honda, ha un peso di 143 kg, mentre la versione avanzata, equipaggiata con una doppia batteria, arriva a 156 kg. Le prestazioni, di conseguenza, variano leggermente, con velocità massime comprese tra i 110 e i 120 km/h.

La ciclistica della Wuyang-Honda WH8000D

La ciclistica della WH8000D dimostra l’attenzione ai dettagli costruttivi di Honda. La moto monta ruote da 16 pollici all’anteriore e 14 pollici al posteriore, con pneumatici rispettivamente da 110/70 e 140/70. L’interasse di 1.379 mm posiziona il modello a metà strada tra il compatto Honda Grom e le motociclette tradizionali. Sul fronte della sicurezza, troviamo un impianto frenante con dischi su entrambe le ruote, supportati da ABS, e una forcella rovesciata di alta qualità all’anteriore.

Con questa nuova proposta, Honda compie un passo decisivo nel settore delle motociclette elettriche stradali. Dopo essersi concentrata su scooter elettrici come l’EM1 e su prototipi per competizioni fuoristrada, la casa giapponese entra finalmente in un mercato in forte crescita, ricco di opportunità sia in termini di innovazione tecnologica che di sostenibilità ambientale.

Sebbene manchi ancora un annuncio ufficiale, è evidente che Honda abbia investito risorse significative per garantire un prodotto all’altezza della sua reputazione. Resta da vedere se la Wuyang Honda WH8000D sarà il modello scelto per il debutto globale di Honda nel segmento delle moto elettriche, ma i presupposti sono decisamente promettenti.