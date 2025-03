Triumph amplia il suo impegno nel segmento off-road con il lancio delle nuove TF 250-E e TF 450-E, due moto enduro progettate per offrire prestazioni di alto livello su percorsi impegnativi. Frutto della collaborazione con campioni di fama mondiale, queste moto rappresentano un importante passo avanti nella strategia di diversificazione della storica casa motociclistica britannica.

L’esperienza dei campioni

Come vi avevamo annunciato qualche giorno fa, il progetto ha visto il contributo di due leggende dell’enduro: Iván Cervantes, cinque volte campione del mondo, e Paul Edmondson, vincitore di quattro titoli iridati. Quest’ultimo sarà alla guida del Triumph Factory Racing Enduro Team nel campionato EnduroGP, mettendo alla prova le nuove moto direttamente in gara.

Soluzioni motoristiche innovative

Le nuove moto sono dotate di motori avanzati, progettati per un’erogazione progressiva ideale per l’enduro. Entrambi i modelli montano corpo farfallato Dell’Orto e valvole in titanio, mentre la TF 450-E include bilancieri con rivestimento DLC. Due mappature standard, espandibili tramite il modulo Wi-Fi e l’app Triumph MX Tune Pro, permettono di personalizzare le prestazioni. Inoltre, il controllo di trazione Athena e gli scarichi in acciaio inox completano una dotazione tecnica di prim’ordine. Con una potenza di 42,3 CV e 27,8 Nm, la TF 250-E si distingue come leader di categoria.

Telaio e componentistica delle Triumph TF 250-E e TF 450-E

La ciclistica ottimizzata si basa su un telaio semiperimetrale in alluminio con trave centrale, progettato per leggerezza e un baricentro ideale. Le sospensioni KYB completamente regolabili, con una corsa ridotta di 10 mm rispetto ai modelli cross, migliorano la performance sui terreni enduro.

Il forcellone presenta una geometria dedicata, mentre l’impianto frenante combina dischi Galfer e pinze Brembo. Gli pneumatici Michelin Enduro 2 assicurano trazione ottimale, mentre la sella, posta a 955 mm da terra, e il serbatoio da 8,3 litri completano il pacchetto tecnico. La livrea, in Triumph Performance Yellow, Black e White, richiama l’universo racing.

Commercializzazione e assistenza

Le moto enduro TF 250-E e TF 450-E sono disponibili per l’ordine presso i concessionari Triumph Offroad, con prezzi moto enduro rispettivamente di 11.195 e 11.795 euro. Le prime consegne sono previste per fine aprile. Triumph offre una gamma di accessori competizione, tra cui il silenziatore Akrapovič e il kit radiatore, oltre a un sistema di ricambi online attivo 24/7. Inoltre, i centri specializzati forniscono assistenza tecnica e abbigliamento enduro sviluppato in collaborazione con Alpinestars.