Le motociclette elettriche Can-Am hanno raggiunto un importante traguardo, vincendo il prestigioso iF Design Award. “Le motociclette elettriche Can-Am rappresentano il futuro della mobilità sostenibile, combinando design iconico e tecnologia all’avanguardia,” ha dichiarato Denys Lapointe, Chief Design Officer di BRP, dopo il riconoscimento ottenuto dai modelli Pulse e Origin.

Il premio internazionale celebra l’eccellenza nel design di queste due innovative proposte, valutate da una giuria composta da 131 esperti provenienti da 23 Paesi. Questo successo segna il ritorno di BRP nel mercato delle due ruote con due modelli elettrici che si distinguono per la loro unicità.

Il powertrain di Can-Am Pulse e Origin

La Can-Am Pulse, una roadster pensata per la mobilità urbana, e la Can-Am Origin, una dual-sport versatile ideale per asfalto e off-road, condividono la stessa motorizzazione elettrica. Entrambe sono equipaggiate con il motore Rotax E-Power da 11 kW, alimentato da una batteria da 8,9 kWh, in grado di sviluppare 47 cavalli e una coppia di 71 Nm.

Un aspetto distintivo di questi veicoli è il sistema di raffreddamento a liquido, progettato per ridurre il degrado della batteria e ottimizzare i tempi di ricarica, una caratteristica che le differenzia dalle concorrenti presenti sul mercato. La sostenibilità, elemento chiave per l’assegnazione del iF Design Award, è stata particolarmente apprezzata dalla giuria.

Tuttavia, durante i test su strada condotti in Texas nel settembre 2024, è emerso che l’autonomia della batteria rappresenta ancora una sfida significativa. Nonostante ciò, gli esperti hanno elogiato la qualità costruttiva, le prestazioni e la dotazione tecnologica di entrambe le motociclette elettriche.

La Origin sarà disponibile presso i concessionari a partire da gennaio 2025, mentre la Pulse è già sul mercato. La premiazione ufficiale avrà luogo durante l’iF Design Award Night a Berlino il 28 aprile 2025.