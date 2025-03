Potenza, leggerezza e tecnologia all’avanguardia: la nuova Aprilia Tuono 457 ridefinisce gli standard delle moto naked sportive dedicate ai giovani motociclisti.

La casa di Noale lancia una due ruote che promette di rivoluzionare il segmento delle naked di media cilindrata. Disponibile da aprile attraverso un sistema di prebooking online, la nuova Tuono 457 si posiziona come la moto più performante della sua categoria per i possessori di patente A2. Con un peso a secco di soli 159 kg e una potenza di 35 kW (47,6 CV), questa moto combina agilità e prestazioni in modo impeccabile.

Derivata dalla sportiva RS 457, la Tuono 457 è equipaggiata con un motore bicilindrico parallelo di ultima generazione, capace di erogare 43,5 Nm di coppia massima. Una caratteristica impressionante è la disponibilità dell’82% della spinta già a 3.000 giri/minuto, garantendo prestazioni brillanti in ogni condizione d’uso.

Il cuore tecnologico della moto si riflette anche nella sua ciclistica, con un raffinato telaio in alluminio, una soluzione esclusiva in questa fascia di mercato. Il pacchetto elettronico non è da meno, includendo acceleratore Ride by Wire, tre Riding Mode selezionabili, ABS e controllo di trazione. Queste caratteristiche assicurano un’esperienza di guida sicura e personalizzabile, adatta sia ai neofiti che ai più esperti.

Con un prezzo di lancio di 6.599 euro, la Tuono 457 si presenta come una scelta ideale per chi cerca una moto moderna, tecnologicamente avanzata e dal carattere sportivo. Le prime consegne saranno riservate a chi effettuerà la prenotazione attraverso la piattaforma online dedicata.

Vista lo scorso novembre a EICMA, la nuova Aprilia Tuono 457 arriverà nelle concessionarie a partire da aprile. La Casa di Noale ha però già dato il via al pre-booking che, fino al 28 di marzo. Prezzo? 6.599 euro.