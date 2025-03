Il futuro della mobilità sostenibile parla indiano. Dopo sette anni di ricerca e sviluppo, Ultraviolette si prepara a rivoluzionare il mercato con il lancio di una nuova gamma di veicoli elettrici, previsto per il 5 marzo 2025.

L’azienda indiana, già celebre per i modelli F77 Mach 2 e F77 SuperStreet, sta per ampliare il proprio catalogo con motociclette elettriche innovative e uno scooter concept. Questi nuovi veicoli saranno caratterizzati da tecnologie all’avanguardia e opzioni di potenza diversificate.

“Il nostro percorso finora è stato solo l’inizio“, ha dichiarato il CEO Narayan Subramaniam, sottolineando come l’integrazione verticale di sistemi chiave, dalle batterie alla propulsione, rappresenti il cuore della strategia per accelerare la transizione verso una mobilità più sostenibile.

La strategia di Ultraviolette si distingue per un approccio olistico che non si limita alla progettazione di veicoli elettrici, ma mira a ridefinire gli standard del settore. L’azienda combina prestazioni elevate con soluzioni eco-sostenibili, proponendo una visione innovativa del futuro della mobilità.

Questa espansione rappresenta un momento cruciale per il mercato globale dei veicoli elettrici. Ultraviolette si prepara a sfidare i principali attori del settore, promettendo di soddisfare le crescenti esigenze di un pubblico sempre più attento alla sostenibilità ambientale.

Mentre il countdown per il lancio prosegue, cresce l’attesa per scoprire come questa promettente realtà indiana riuscirà a imporsi nel competitivo panorama della mobilità sostenibile, coniugando tecnologia avanzata e rispetto per l’ambiente.