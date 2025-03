Più potenza, più tecnologia, più comfort: ecco i numeri della rivoluzione Harley-Davidson per il 2025. Sei nuovi modelli Softail 2025, tre configurazioni del motore Milwaukee-Eight 117 V-Twin con potenze fino a 114 cavalli, e prezzi compresi tra i 17.199 e i 23.999 dollari.

La storica casa motociclistica americana ridisegna completamente la sua gamma di motociclette cruiser, puntando su un mix equilibrato di innovazione e tradizione. Questo aggiornamento, il più significativo degli ultimi sette anni, introduce un’evoluzione tecnologica che mantiene intatto il DNA del marchio.

Il cuore pulsante della nuova gamma è il Milwaukee-Eight 117, disponibile in tre diverse declinazioni per soddisfare ogni esigenza. La versione Classic eroga 98 cavalli, mentre la Custom raggiunge i 104 CV. Per i più esigenti, la High Output arriva a 114 cavalli con un regime massimo di 5900 giri.

L’innovazione non si ferma al propulsore. Le nuove Softail 2025 si distinguono per un pacchetto elettronico all’avanguardia che include ABS in curva, controllo di trazione e tre modalità di guida selezionabili. Le sospensioni, completamente riprogettate, garantiscono un comfort superiore grazie a molle a tasso costante.

La gamma Harley-Davidson Softail 2025

La famiglia si compone di sei modelli distintivi: dalla muscolosa Low Rider S alla versatile Low Rider ST, dall’aggressiva Breakout (nella foto sotto) all’iconica Fat Boy, fino alla classica Heritage e alla più accessibile Street Bob. Ogni modello è stato progettato per un target specifico, con prezzi che partono dai 17.199 dollari della Street Bob per arrivare ai 23.999 della Low Rider ST.

Le nuove motociclette cruiser della gamma Softail 2025 rappresentano la perfetta fusione tra l’heritage Harley-Davidson e le esigenze del motociclista moderno, offrendo un’esperienza di guida più raffinata senza tradire lo spirito del marchio.