La leggenda ritorna in grigio: la Harley-Davidson celebra il passato con un omaggio esclusivo. La nuova Fat Boy Grey Ghost Icon Edition 2025 si prepara a conquistare gli appassionati con una combinazione perfetta di tradizione e innovazione. Questo modello, pensato per il 35° anniversario, si inserisce nella gamma Cruiser 2025, unendo design iconico e tecnologia all’avanguardia.

Il cuore di questa edizione limitata è il possente motore Milwaukee-Eight 117, capace di erogare 100 CV, leggermente depotenziato rispetto ai 103 precedenti, ma senza perdere nulla in termini di prestazioni e fascino. Il design riprende fedelmente gli elementi distintivi del modello originale del 1990: dalle caratteristiche ruote lenticolari agli inconfondibili anelli gialli dei cilindri, fino alle eleganti tonalità di grigio che danno il nome alla moto.

L’origine dell’Harley-Davidson Fat Boy Grey Ghost 2025

La denominazione del modello, registrata sia come “Grey Ghost” che “Gray Ghost” nei documenti di omologazione in Germania e Paesi Bassi, richiama direttamente la versione originale prodotta in soli 4.400 esemplari, diventata un pezzo da collezione ricercatissimo. Questa nuova interpretazione della Fat Boy Grey Ghost promette di essere un perfetto ponte tra passato e futuro, incarnando la filosofia di innovazione e rispetto della tradizione che caratterizza la Harley-Davidson. Per quanto riguarda il prezzo, i dettagli rimangono riservati fino a marzo, ma l’attesa per questa Icon Edition 2025 è già alle stelle tra gli appassionati.