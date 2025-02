La mobilità urbana si fa più sostenibile e accessibile grazie a Yamaha, che presenta sul mercato italiano la sua nuova gamma scooter Yamaha con omologazione Euro 5+. Questa linea ridefinisce gli standard della mobilità su due ruote, offrendo soluzioni adatte a ogni esigenza di spostamento.

Un’importante novità per i motociclisti arriva dalla recente modifica del Codice della Strada, che consente ai 125cc di accedere ad autostrade e tangenziali, purché guidati da maggiorenni con patente B. Questo cambiamento apre nuovi scenari per la mobilità quotidiana, rendendo modelli come il pratico NMAX 125 ancora più versatili.

Il catalogo Yamaha include proposte per ogni esigenza: dall’agile NMAX 125 al multifunzionale XMAX 300, fino all’ammiraglia TMAX Tech MAX, pensata per chi cerca il massimo delle prestazioni e del comfort. Per chi è più attento al budget, il nuovo RAYZR rappresenta una scelta economica e di qualità per gli spostamenti urbani.

Le offerte Yamaha rendono l’acquisto ancora più accessibile: il RAYZR è disponibile senza anticipo con rate da 49€ al mese per 36 mesi, mentre l’NMAX 125 richiede solo 50€ di anticipo e rate da 69€, entrambi con un TAN vantaggioso del 2,99%.

L’intera gamma è già disponibile presso i concessionari ufficiali Yamaha, dove è possibile ricevere consulenza personalizzata e informazioni dettagliate sui modelli. Inoltre, il sito ufficiale Yamaha offre pagine dedicate per approfondire le caratteristiche di ogni scooter.

Con questa nuova offerta, Yamaha consolida il proprio ruolo di leader nell’innovazione del settore due ruote, coniugando prestazioni, comfort e sostenibilità ambientale, rispondendo alle esigenze di una mobilità moderna e responsabile.