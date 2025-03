Il ritorno di un mito delle due ruote sembra sempre più vicino. La leggendaria RSV1000, l’iconica superbike di Aprilia, potrebbe tornare sulle strade mondiali dopo oltre 15 anni di assenza. Recentemente, il gruppo Piaggio ha depositato una nuova domanda per registrare il marchio RSV1000 negli Stati Uniti, accendendo le speranze degli appassionati di motociclette sportive.

Nell’attuale gamma della casa di Noale, emerge un evidente vuoto commerciale tra la più accessibile RS660 e la potentissima RSV4, destinata ai piloti più esperti. Una nuova RSV1000 potrebbe rappresentare la soluzione perfetta per chi cerca una moto sportiva ad alte prestazioni, senza però spingersi verso l’estremo delle quattro cilindri.

L’approccio bicilindrico non sarebbe una novità nel panorama delle sportive moderne. Case come Yamaha, con la R9, e Ducati, con la Panigale V2, hanno già adottato questa configurazione per coniugare prestazioni elevate e praticità. I motori a due cilindri offrono infatti vantaggi significativi: costi produttivi più contenuti, maggiore conformità alle normative ambientali e una coppia generosa che garantisce un’esperienza di guida entusiasmante.

Per quanto riguarda la motorizzazione, Aprilia potrebbe seguire due strade: sviluppare un propulsore completamente nuovo o adattare il collaudato V-Twin 1000 già utilizzato su modelli come la Shiver e la Dorsoduro. Quest’ultima opzione consentirebbe di ridurre i costi di sviluppo e accelerare il lancio, sfruttando un motore già pronto, utilizzato anche per la Zonsen Cyclone SR1000, prodotta dal partner cinese del gruppo Piaggio.

Se confermata, la nuova Aprila RSV1000 si posizionerebbe in una fascia di mercato particolarmente interessante per chi desidera una superbike ad alte prestazioni ma con un prezzo più accessibile rispetto alla flagship RSV4. Il design, con ogni probabilità, manterrebbe il family feeling tipico di Aprilia, caratterizzato da linee moderne e aggressive.

Al momento, però, mancano conferme ufficiali: la registrazione del marchio potrebbe essere semplicemente una mossa per proteggere la proprietà intellettuale. Gli appassionati dovranno attendere per scoprire se questa leggendaria denominazione tornerà effettivamente a far parte del catalogo Aprilia.