Una potente bicilindrica da 47 CV, finiture dorate esclusive e un equipaggiamento tecnologico avanzato a un prezzo competitivo di 6.695 euro. Questi i numeri chiave che definiscono la nuova MITT TT 555 Gold Edition, l’ultima proposta del costruttore nel segmento delle moto adventure, pensata per conquistare gli appassionati di viaggi a lungo raggio.

La Gold Edition rappresenta l’evoluzione della già apprezzata TT 555, distinguendosi per un pacchetto ancora più ricco e dettagli estetici unici. Il propulsore bicilindrico da 471 cc con raffreddamento a liquido e distribuzione a otto valvole è stato progettato per offrire un’esperienza di guida versatile, adatta tanto all’asfalto quanto ai percorsi fuoristrada, rimanendo accessibile ai possessori di patente A2.

Innovazione e comfort per i lunghi viaggi

L’equipaggiamento della moto punta decisamente al comfort e alla tecnologia. Il quadro strumenti è dominato da un display TFT da 7 pollici con supporto MirrorLink, mentre l’illuminazione è interamente affidata a sistemi LED. Per i viaggiatori più esigenti, la moto offre prese USB e da 12V, oltre a manopole riscaldate per affrontare i climi più rigidi.

La sicurezza è garantita da un sistema frenante con ABS disattivabile su entrambe le ruote, mentre il comfort è assicurato da sospensioni regolabili e una schermata regolabile in altezza. Tra le novità più interessanti figura l’introduzione dei sensori di pressione degli pneumatici, un elemento che sottolinea l’attenzione al benessere e alla sicurezza del pilota.

Design esclusivo e caratteristiche premium

L’identità visiva della Gold Edition è immediatamente riconoscibile grazie alle eleganti finiture dorate che impreziosiscono vari componenti, in particolare la forcella anteriore. Il telaio tubolare in acciaio si combina con un esclusivo forcellone monobraccio in alluminio, creando un insieme armonioso che bilancia estetica e funzionalità.

Il serbatoio da 21 litri rappresenta un altro punto di forza, offrendo un’autonomia significativa per affrontare lunghi tragitti senza preoccupazioni. Le protezioni per il carter e il radiatore, fornite di serie, testimoniano la vocazione avventurosa di questa moto.

MITT TT 555 Gold Edition , posizionamento sul mercato

Con un prezzo MITT TT 555 di 6.695 euro, la Gold Edition sfida direttamente competitor più blasonati come l’Aprilia Tuareg 660, la Benelli TRK 502 X e la KTM 390 Adventure SW. Il pacchetto offerto, che include un anno di assicurazione gratuita e una garanzia estesa di cinque anni, rende questa proposta particolarmente interessante per chi cerca una moto adventure versatile senza compromettere equipaggiamento e qualità costruttiva.

Disponibile nelle colorazioni nero e dorato, la nuova MITT TT 555 Gold Edition punta a ritagliarsi uno spazio importante nel competitivo segmento delle adventure di media cilindrata, combinando prestazioni, tecnologia e un design distintivo a un prezzo accessibile.