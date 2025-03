Cagiva Alazzurra 650 SS. Una gemma dimenticata degli anni ’80, prodotta in soli 1.166 esemplari, con 55 cavalli di potenza, un peso di 192 kg, una velocità massima di 182 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 in soli 4,6 secondi. Questi numeri raccontano l’esclusività di una delle motociclette più affascinanti e meno conosciute del panorama italiano di quel decennio.

Frutto dell’acquisizione di Cagiva Ducati, l’Alazzurra venne presentata al pubblico al Salone della Motocicletta di Milano nel 1983, arrivando poi nei concessionari nel 1984. La versione SS, pensata per il mercato americano, fu lanciata a un prezzo di 3.900 dollari, equivalenti oggi a circa 14.200 euro.

Il cuore di questa due ruote è il celebre motore Ducati Pantah, un bicilindrico a V da 650 cc capace di erogare 55 CV. Tuttavia, nonostante le sue caratteristiche tecniche di rilievo, la moto si trovò a competere con modelli giapponesi più economici e tecnologicamente avanzati, limitandone la diffusione.

Un esemplare raro in vendita

Un’opportunità unica per gli appassionati arriva dal Michigan, precisamente da Imlay City, dove un esemplare del 1987 è in vendita per 3.100 dollari. Con appena 4.723 miglia percorse, questa Alazzurra, identificata dal numero di telaio ZCGCA2KFXB00556, è un pezzo da collezione in condizioni notevolmente preservate.

Il venditore la descrive come “originale e molto bella", ma segnala la necessità di alcuni interventi di manutenzione, tra cui il cambio degli pneumatici e una revisione dell’impianto frenante posteriore. La moto è dotata di documentazione regolare, ma le chiavi originali sono state sostituite con un interruttore di accensione aftermarket.

Un’identità tra passato e futuro

Nel suo libro “The Complete Illustrated Encyclopedia of American Motorcycles”, il giornalista Tod Rafferty paragona l’Alazzurra alla BMW F 800 ST per funzionalità, pur sottolineandone le differenze estetiche e meccaniche. Se il motore tedesco Rotax da 800 cc offre una potenza superiore (85 CV contro 55), l’Alazzurra si distingue per un’agilità e una posizione di guida confortevole, creando un’esperienza di guida memorabile.

La moto anni 80 rappresenta oggi non solo un veicolo d’epoca, ma anche un capitolo significativo della storia motociclistica italiana. Un’epoca in cui il design e la meccanica Ducati vennero reinterpretati sotto l’egida Cagiva, dando vita a un prodotto unico che, nonostante il limitato successo commerciale, continua a esercitare un fascino indiscusso tra collezionisti e appassionati di tutto il mondo.