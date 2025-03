Sei cilindri in linea, 1522cc, nessun computer per la progettazione e strumenti semplici come seghe a mano. Ecco la Kawasaki Z1 Super Six, capolavoro di Allen Millyard, ex ingegnere nucleare britannico diventato leggenda tra gli appassionati di moto custom.

Nel panorama delle due ruote, pochi nomi evocano ammirazione come quello di Millyard. La sua Super Six rappresenta un’interpretazione alternativa della storia motociclistica, immaginando cosa Kawasaki avrebbe potuto creare negli anni ’70 se avesse scelto di evolvere la leggendaria Z1 con un sei cilindri raffreddato ad aria invece della Z1300 a liquido.

Il processo creativo di Millyard è tanto affascinante quanto il risultato finale. Nel suo modesto laboratorio domestico, lontano dalle sofisticate officine industriali, ha esteso il blocco motore originale utilizzando i cilindri centrali di un secondo propulsore Z1. Osservata lateralmente, la moto mantiene l’estetica classica dell’originale, ma rivela la sua vera natura quando si nota l’insolita larghezza del motore.

La Z1 originale del 1972 era già un’icona nel suo tempo: con i suoi 903cc, fu proclamata la moto più veloce del mondo nel 1973, superando i 130 mph. Millyard ha preso questa leggenda e l’ha reimmaginata con maestria artigianale, creando un motore perfettamente bilanciato con un ordine di accensione unico (1-4-2-6-3-5).

Il talento di questo straordinario costruttore non si limita alla Super Six. Altre sue opere iconiche includono la Kawasaki Z2300 V12 e la Z1600 V8, tutte testimoniano la sua capacità di trasformare visioni in realtà meccaniche. La comunità motociclistica mondiale riconosce in lui non solo un tecnico eccezionale, ma un vero artista della meccanica.

I video YouTube di Millyard, dove illustra con umiltà i dettagli delle sue costruzioni, ispirano appassionati in tutto il mondo. Le sue creazioni rappresentano la perfetta sintesi tra conoscenza ingegneristica, passione e artigianato tradizionale, dimostrando che talvolta le mani esperte e una visione chiara possono superare le più avanzate tecnologie moderne.