Una rivoluzionaria moto a turbina, capace di raggiungere i 439 km/h, celebra il suo 25° anniversario con un’edizione ultra-limitata di soli cinque esemplari. La MTT 420RR Turbine Superbike, presentata il 5 febbraio 2025, rappresenta l’apice dell’innovazione tecnologica su due ruote.

Il cuore pulsante di questa straordinaria creazione è un propulsore aeronautico Rolls-Royce M250-C20B, lo stesso utilizzato nell’elicottero Bell 206, che sprigiona una potenza di 420 cavalli e una coppia di 678 Nm, posizionandola tra le moto più veloci mai costruite.

L’eccellenza costruttiva si riflette nella scelta dei materiali premium: telaio in alluminio e carrozzeria in fibra di carbonio si combinano con componentistica di alta gamma. Freni ISR, sospensioni Ohlins, centralina Beijer e cerchi BST garantiscono performance e maneggevolezza ai massimi livelli.

Le prestazioni sono a dir poco mozzafiato, tanto che il celebre Jay Leno, dopo averla provata, l’ha paragonata alla “mano di Dio che ti spinge nella schiena”. Sebbene la velocità massima dichiarata di 439 km/h non sia stata ufficialmente certificata, rimane un dato che testimonia le potenzialità estreme del mezzo.

L’esclusività ha un prezzo: ogni esemplare viene commercializzato a 255.700 euro, una cifra che non ha impedito a collezionisti e appassionati di assicurarsi questo gioiello tecnologico. La fama della Turbine Superbike è stata ulteriormente amplificata dalla sua apparizione nel Torque film, che ne ha consacrato il mito.

Questo anniversario rappresenta non solo un traguardo storico per MTT 420RR, ma anche la conferma di come l’audacia ingegneristica possa spingersi oltre i confini convenzionali delle due ruote, creando qualcosa di veramente straordinario.