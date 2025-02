La Suzuki GS500F si è guadagnata un posto di rilievo tra le moto più longeve e apprezzate nel segmento entry-level, grazie a un mix di semplicità meccanica, costi contenuti e versatilità d’uso. Questo equilibrio l’ha resa una scelta ideale sia per i moto principianti che per i moto pendolari.

Il cuore di questa moto è un bicilindrico parallelo raffreddato ad aria, capace di erogare 50 cavalli. Dotato di due valvole per cilindro e accoppiato a un cambio a sei rapporti, offre una potenza sufficiente per l’uso cittadino, anche se non particolarmente adatta alle alte velocità autostradali.

La meccanica semplice è sempre stata il punto di forza della Suzuki GS500F, rendendola perfetta per chi si avvicina al mondo delle due ruote o cerca una moto dai costi di gestione contenuti. Tuttavia, in mercati con normative anti-inquinamento più stringenti, come gli Stati Uniti, la carburazione ha presentato alcune problematiche.

Grande naturalezza negli anni

Nonostante non brillasse per componenti ciclistici di alto livello, la GS500 si è dimostrata una base eccellente per personalizzazioni. Molti proprietari hanno sfruttato la compatibilità con parti di altri modelli Suzuki, come le sportive GSX-R, per migliorarne le prestazioni, anche in ambito racing amatoriale.

Nel 2004, per competere con modelli più moderni come la Kawasaki Ninja EX500, Suzuki ha lanciato la versione carenata GS500F. Con l’aggiunta della carrozzeria integrale e del radiatore dell’olio, il peso è aumentato di circa 18 kg, ma l’aspetto è diventato più sportivo e moderno.

Sebbene la versione carenata abbia ricevuto critiche per una maggiore complessità manutentiva, la GS500F ha mantenuto la sua natura versatile e personalizzabile. Numerosi esempi di conversioni per il turismo o l’adventuring testimoniano la sua capacità di adattarsi a diversi utilizzi.

Nel mercato dell’usato, esemplari ben conservati, come un modello 2007 con circa 8.800 km, vengono proposti a circa 3.200 dollari, confermando il DNA di moto accessibile che ha sempre caratterizzato la gamma GS.