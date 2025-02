“La potenza incontra l’innovazione nel mondo del motocross". Con questo spirito, GasGas presenta le nuove MC 250F e MC 450F Factory Edition 2025, due moto da cross che ridefiniscono gli standard del settore grazie a una combinazione di tecnologia avanzata e componenti premium.

Ispirate ai modelli utilizzati dal team Rockstar Energy GasGas Factory Racing, queste moto portano l’adrenalina delle competizioni direttamente nelle mani degli appassionati più esigenti. L’eredità racing si riflette non solo nel design, arricchito da grafiche esclusive, ma anche nelle prestazioni, sviluppate grazie all’esperienza di piloti di spicco come Justin Barcia, Ryder DiFrancesco e Casey Cochran.

Il cuore tecnologico di queste moto si esprime attraverso un pacchetto di componenti premium attentamente selezionati. La sella Guts Factory garantisce un’aderenza ottimale, mentre il manubrio Protaper offre un controllo impeccabile. Il silenziatore FMF Factory 4.1 RCT in titanio, con la sua distintiva finitura blu e il fondello in carbonio, si integra perfettamente con l’impianto frenante e la frizione Brembo. Le ruote Factory Racing, dotate di mozzi CNC anodizzati e cerchi Excel neri, completano un quadro tecnico di assoluta eccellenza.

L’innovazione digitale gioca un ruolo cruciale grazie alla Connectivity Unit Offroad e al GPS integrato, che interagiscono con l’app GasGas+ per consentire una personalizzazione senza precedenti delle mappe motore e delle sospensioni.

La dotazione tecnica include inoltre un selettore mappe multifunzione, piastre di sterzo CNC, pneumatici Dunlop Geomax MX34 e dettagli racing come il dispositivo di avviamento WP Factory e protezioni specifiche.

Con un prezzo di 13.290 € per la MC 250F e 14.050 € per la MC 450F Factory Edition, GasGas offre due moto che incarnano l’essenza del motocross moderno, fondendo prestazioni e tecnologia avanzata in un’esperienza di guida senza compromessi.