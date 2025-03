Triumph Motorcycles Italia presenta il suo ambizioso Best of British Tour 2025, un evento itinerante che attraverserà l’Italia con undici tappe, dodici modelli da provare e l’esordio assoluto all’EICMA Riding Fest. Un’occasione imperdibile per gli appassionati, che potranno testare gratuitamente l’intera gamma motociclistica 2025 del prestigioso marchio britannico.

Il tour partirà dalla Sicilia con due appuntamenti: Acireale il 22-23 marzo e Palermo il 29-30 marzo. Tra le novità di questa edizione spicca la tappa in Sardegna, con l’evento di Cagliari previsto per il 5-6 aprile. Il calendario include anche località iconiche come il Passo della Raticosa e il Biker Fest di Lignano Sabbiadoro, oltre a nuove destinazioni come Castel Gandolfo, Fadalto e Alessandria.

Di particolare rilievo è la partecipazione di Triumph all’EICMA Riding Fest, in programma dal 25 al 27 aprile presso il circuito di Misano. Qui gli appassionati avranno l’opportunità di provare modelli leggendari come la Street Triple 765 RS e la Daytona 660, sia su strada che in pista. Inoltre, il marchio sarà presente agli eventi HAT AdventourFest di Ponte di Legno e Sestriere, pensati per gli amanti dell’adventure riding.

Durante ogni tappa, i motociclisti potranno usufruire di test ride gratuiti della durata di 30 minuti, mettendo alla prova dodici modelli rappresentativi della gamma motociclistica 2025. Le prenotazioni sono già disponibili sul sito ufficiale tour.triumph.it.

Il Best of British Tour 2025 segna un’evoluzione significativa rispetto alle edizioni precedenti, con un’espansione strategica delle tappe per raggiungere un pubblico sempre più ampio. Dopo il successo del 2024 in Sicilia, Triumph punta a consolidare la sua presenza in Italia, offrendo esperienze di guida uniche e indimenticabili a bordo delle sue motociclette all’avanguardia.