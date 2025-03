“Quando passi del tempo con Valentino, ti insegna molte cose in modo naturale”. Parole di Fabio Di Giannantonio che svelano l’essenza del suo rapporto con il nove volte campione del mondo. Il giovane pilota italiano della MotoGP ha recentemente raccontato il legame professionale con Valentino Rossi, sottolineando l’influenza positiva che il “Dottore” esercita sulla sua carriera e sull’intero team VR46.

In un’intervista rilasciata a Crash.net, il talento romano ha evidenziato le capacità naturali di Rossi come mentore, capace di trasmettere conoscenze che vanno oltre la semplice tecnica di guida. “Già lo scorso anno mi ha insegnato tanto sulla moto, su come guidarla e sulla strategia”, ha confessato Di Giannantonio, che si è unito al Pertamina Enduro VR46 nella stagione precedente.

L’impatto di Rossi non si limita agli aspetti tecnici. La sua presenza nei box rappresenta un forte stimolo motivazionale per l’intera squadra. Di Giannantonio non nasconde il desiderio di avere più spesso il suo mentore accanto durante gli eventi del campionato: “Sarebbe una grande spinta e una motivazione extra per tutti noi”.

Particolarmente significativo è il valore simbolico del numero 46, ritirato ufficialmente dalla MotoGP nel 2022 in onore di Rossi, ma ancora presente sulle moto del team VR46 come tributo alla sua eredità. Secondo Di Giannantonio, correre con questo riferimento comporta “un po’ di pressione, ma è sempre un privilegio avere questo tipo di pressione. Ci dà una marcia in più”.

Nella stagione attuale, il team continua a puntare su giovani promesse come Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, entrambi determinati a onorare l’eredità del loro mentore. Con la guida di Valentino Rossi e l’impegno di tutto lo staff, le ambizioni restano elevate: competere ai massimi livelli e raggiungere risultati di prestigio nel campionato mondiale.

Il legame tra Rossi e i suoi piloti rappresenta molto più di un semplice rapporto professionale: è una trasmissione di valori, tecniche e filosofia di vita che potrebbe definire il futuro della MotoGP italiana per gli anni a venire.