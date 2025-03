La Suzuki V-Strom 800DE si è confermata protagonista assoluta dell’edizione 2025 delle Strade Bianche, evento inaugurale del prestigioso circuito Corse Rosa, svoltosi l’8 marzo tra le affascinanti colline toscane. Questo modello ha dimostrato di essere il veicolo di supporto ideale, affrontando con successo i percorsi sterrati e le impegnative salite che caratterizzano una delle competizioni di ciclismo più esigenti d’Italia.

La partnership tra il costruttore giapponese e la gara senese è un esempio perfetto di sinergia tra due mondi accomunati da valori come affidabilità, determinazione e passione. La V-Strom 800DE ha messo in evidenza le sue qualità eccezionali, dimostrando un equilibrio unico tra prestazioni e versatilità.

Tecnologia d’avanguardia per terreni impegnativi

Il motore bicilindrico da 84 CV e 78 Nm di coppia ha garantito tutta la potenza necessaria per affrontare i percorsi più difficili, mentre le sospensioni Hitachi Astemo a lunga escursione hanno assorbito efficacemente le asperità del terreno. L’elettronica avanzata ha giocato un ruolo fondamentale: il Suzuki Drive Mode Selector, il cambio rapido bi-direzionale e l’ABS con modalità G (Gravel) hanno consentito alla moto di adattarsi rapidamente alle mutevoli condizioni del tracciato.

Un ulteriore vantaggio è stato offerto dal sistema Cross Balancer, che ha eliminato le vibrazioni, migliorando il comfort per i piloti impegnati in lunghe ore di servizio. Grazie a queste innovazioni, la V-Strom 800DE ha dimostrato di essere un mezzo all’avanguardia per il supporto logistico durante la gara.

Una compagna versatile per ogni sfida

La stabilità impeccabile e l’erogazione fluida del motore hanno reso la moto ideale anche a basse velocità, dimostrando la sua versatilità in ogni situazione. Non solo un capolavoro tecnico, ma anche un simbolo dello spirito sportivo che unisce la Suzuki al mondo del ciclismo: passione, superamento dei limiti e dedizione.

Il calendario Corse Rosa continua

Dopo il successo delle Strade Bianche, la flotta Suzuki è pronta a supportare i prossimi eventi del circuito Corse Rosa: la Tirreno-Adriatico (10-16 marzo), la Milano-Torino (19 marzo), la Milano-Sanremo (22 marzo), il Giro d’Abruzzo in aprile e il tanto atteso Giro d’Italia 2025, che si terrà dal 9 maggio al 1° giugno.

Con la V-Strom 800DE in prima linea, Suzuki si conferma un partner tecnico d’eccellenza e un ambasciatore dei valori autentici dello sport e della passione motociclistica.