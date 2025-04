RMB 01: la motocicletta senza plastica che ridefinisce l'artigianato

Solo 150 esemplari, due marchi di eccellenza, un debutto nel luglio 2025 e zero componenti in plastica. Questi sono i numeri che definiscono la nuovissima RMB 01, la motocicletta esclusiva nata dalla collaborazione tra il prestigioso produttore di orologi Richard Mille e la leggendaria casa motociclistica Brough Superior.

La fusione di questi due mondi apparentemente distanti ha dato vita a quello che viene definito “più di un veicolo, una vera opera d’arte”. Presentata come l’incarnazione dell’artigianato d’élite e dell’innovazione tecnologica più avanzata, la RMB 01 rappresenta un connubio perfetto tra tradizione e modernità.

Il marchio motociclistico Brough Superior porta con sé un’eredità storica significativa. Fondato nel 1919 a Nottingham da George Brough, ha attraversato decenni di evoluzione fino all’interruzione causata dal secondo conflitto mondiale. Il 2013 ha segnato la rinascita del brand in Francia, grazie alla visione di Thierry Henriette e Albert Castaigne.

Le attuali produzioni Brough Superior si distinguono per l’utilizzo esclusivo di materiali premium come titanio e alluminio, escludendo completamente componenti in plastica. L’azienda sfrutta le competenze delle industrie aerospaziali della regione di Tolosa per creare veicoli che rappresentano l’eccellenza tecnica nel settore motociclistico.

Tra le soluzioni ingegneristiche distintive troviamo il carbonio strutturale, sistemi frenanti a quattro dischi e forcelle a doppia struttura, elementi che confermano la vocazione all’eccellenza del marchio.

Richard Mille, dal canto suo, dal 2001 ha rivoluzionato il concetto di orologeria di lusso. La filosofia del brand si fonda su tre elementi cardine: perfezione tecnica, dimensione artistica e resistenza estrema. Gli orologi Richard Mille sono celebri per l’integrazione di materiali e tecnologie derivati dai settori aerospaziale e automobilistico.

Il grande pubblico potrà ammirare questa esclusiva creazione a partire dal 3 luglio 2025, quando sarà ufficialmente presentata durante la dodicesima edizione di Le Mans Classic, manifestazione che celebra la storica competizione automobilistica delle 24 Ore di Le Mans.

Benché i dettagli tecnici della RMB 01 rimangano ancora riservati, le aspettative sono altissime. La filosofia condivisa dai due marchi in termini di design e qualità promette una motocicletta che rappresenterà la sintesi perfetta di estetica, ingegneria e tradizione.

Questa collaborazione dimostra come realtà provenienti da settori diversi possano unirsi per creare prodotti che trascendono la loro funzione primaria, trasformandosi in simboli di innovazione e lusso destinati a collezionisti e appassionati.