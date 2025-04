Prima vittoria stagionale per Bagnaia: “Un riscatto morale ad Austin in assenza di Marc Márquez. Questa vittoria significa molto per Bagnaia. È stato il principale rivale di Marc Márquez fin dall’inizio”, ha dichiarato l’ex pilota Carlos Checa, commentando il successo di Francesco Bagnaia al GP delle Americhe di MotoGP. Un trionfo che potrebbe rappresentare la svolta nella stagione del campione italiano, finora oscurato dalle prestazioni dominanti del campione spagnolo.

La domenica texana ha sorriso a “Pecco”, che ha saputo approfittare del ritiro di Marc Márquez dopo che quest’ultimo aveva dominato in Thailandia, Argentina e nella gara Sprint del giorno precedente sul circuito di Austin.

Secondo l’analisi di Carlos Checa, questo successo arriva in un momento cruciale per il pilota della Ducati ufficiale: “Pecco ha sofferto lo scorso anno, non vincendo il campionato con il team ufficiale e venendo battuto da Jorge Martín. L’arrivo di Marc Márquez all’inizio di questa stagione è stato un altro colpo duro per lui“.

La performance del fine settimana ha mostrato una progressione significativa. Se nella Sprint di sabato Bagnaia aveva mostrato aggressività iniziale senza riuscire a mantenerla, nella gara principale è riuscito a concretizzare la sua determinazione, superando anche Álex Márquez.

L’errore e il conseguente ritiro di Marc Márquez hanno rappresentato non solo l’occasione per la vittoria ma anche un importante boost psicologico. Come evidenziato da Carlos Checa: “L’errore di Marc ha dato a Pecco la vittoria, ma anche ali e motivazione. È evidente che Pecco esce da questa gara più forte che mai“.

Con questo risultato, il campionato si riapre e promette battaglia nelle prossime gare, con un Bagnaia ritrovato e pronto a sfidare nuovamente Marc Márquez per la corona della MotoGP.