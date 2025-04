Scrivete, 10 aprile 2024, ore 17:00. Una data che gli appassionati di motociclismo dovranno segnare sul calendario per assistere alla presentazione ufficiale della nuova BMW R 1300 R, la maxinaked bavarese che promette di ridefinire gli standard del segmento.

La casa tedesca ha finalmente annunciato il debutto della sua attesissima naked attraverso un suggestivo teaser pubblicato su YouTube. Nonostante la certificazione EPA statunitense la cataloghi come modello 2026, i primi esemplari potrebbero raggiungere i concessionari già nelle prossime settimane, per la gioia degli appassionati.

Il cuore pulsante della nuova BMW R 1300 R sarà l’imponente motore bóxer bicilindrico da 1.300 cc, lo stesso montato sulla R 1300 GS, capace di erogare 145 CV a 7.750 giri/min e una coppia di 149 Nm a 6.500 giri/min. L’importante novità tecnica riguarda l’abbandono del tradizionale sistema Telelever in favore di un più efficiente raffreddamento a liquido.

Sul fronte ciclistico, la moto manterrà il caratteristico monobraccio con sistema Paralever e un ammortizzatore centrale integrato. Il sub-telaio in alluminio, avvitato alla struttura principale, contribuirà a contenere il peso complessivo stimato in circa 229 kg in ordine di marcia.

Qualche dettaglio della BMW R 1300 R

Esteticamente, la R 1300 R si presenterà con un faro LED completamente ridisegnato, pannelli laterali rinnovati e uno scarico in acciaio inox più compatto rispetto al modello precedente. Il pacchetto tecnologico includerà l’Assistente di cambio automatico con frizione automatizzata (ASA), mentre resta da confermare la presenza del Controllo di Crocera Attivo (ACC).

BMW ha già lasciato intendere che la famiglia si amplierà con l’arrivo delle versioni R 1300 RS e R 1300 RT, orientate rispettivamente a un’esperienza più sportiva e al turismo a lungo raggio.

Il prezzo di partenza dovrebbe attestarsi intorno ai 17.500 euro, posizionando la moto in modo competitivo nel segmento delle maxinaked premium. Tutti i dettagli saranno svelati durante la presentazione ufficiale del 10 aprile, un evento che si preannuncia imperdibile per gli amanti delle due ruote.