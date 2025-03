QJ Motor Fort 4.0: una nuova era per il segmento dei maxi scooter. Questo modello rivoluzionario unisce potenza, comfort e un design moderno, offrendo una soluzione completa per chi cerca versatilità e prestazioni elevate su due ruote.

Prestazioni e sicurezza al centro dell’attenzione

Equipaggiato con un motore 350 cc monocilindrico raffreddato a liquido, il Fort 4.0 eroga 34 CV, garantendo una guida fluida sia in città che nei tragitti extraurbani. La sicurezza è prioritaria grazie al sistema frenante con ABS doppio canale, che offre un controllo ottimale in ogni situazione. Le sospensioni KYB completano il pacchetto, assicurando stabilità e comfort anche sulle strade più irregolari.

Innovazione tecnologica al servizio del conducente

Il Fort 4.0 integra soluzioni di tecnologia avanzata che migliorano l’esperienza di guida. Il parabrezza regolabile elettronicamente si adatta alle preferenze personali, mentre il sistema keyless elimina la necessità di cercare le chiavi. Il display TFT, con funzione di mirroring dello smartphone, trasforma questo scooter in un vero centro di mobilità intelligente, permettendo di rimanere sempre connessi.

Stile e funzionalità quotidiana

Con linee moderne e disponibili in tre colorazioni (grigio, nero e bronzo), il Fort 4.0 non sacrifica la praticità per il design. Il vano sottosella è capace di ospitare due caschi integrali, mentre il doppio cavalletto (centrale e laterale) semplifica le operazioni di parcheggio in qualsiasi contesto.

Accessibile e affidabile

Compatibile con la patente A2, il Fort 4.0 amplia il suo pubblico potenziale, rendendosi accessibile a una vasta gamma di utenti. La garanzia di sei anni offerta dal produttore testimonia l’affidabilità e la durabilità del veicolo, rendendolo un investimento sicuro.

QJ Motor Fort 4.0, un equilibrio perfetto

Posizionato tra gli scooter urbani e i mezzi da turismo, il Fort 4.0 offre una cilindrata generosa che assicura prestazioni brillanti senza compromettere l’efficienza nei consumi. L’illuminazione full LED e i comandi retroilluminati completano un pacchetto progettato per affrontare ogni condizione.

Con un prezzo competitivo e una dotazione ricca, il QJ Motor Fort 4.0 rappresenta una scelta ideale per chi cerca uno scooter completo, versatile e tecnologicamente avanzato. Per scoprirlo dal vivo, è possibile visitare i concessionari ufficiali del marchio.