Rivoluzione digitale per la patente di guida in Europa: entro il 2028, i cittadini potranno usufruire della patente digitale europea, disponibile direttamente sullo smartphone. Questo passo rappresenta una svolta per la mobilità europea, introducendo una serie di novità che vanno dalla digitalizzazione del documento fino alla modifica dei limiti età guida.

Un documento al passo coi tempi

L’accordo tra Parlamento e Consiglio dell’Unione Europea trasforma il concetto di patente, integrandola nel portafoglio digitale europeo. Gli utenti potranno scegliere tra la versione fisica e quella digitale. Per auto e moto, la validità sarà estesa a 15 anni, riducendosi a 10 se utilizzata anche come carta d’identità. Per i conducenti professionisti di camion e autobus, il rinnovo sarà richiesto ogni 5 anni.

Giovani alla guida

La riforma abbassa i limiti età guida: i diciassettenni potranno guidare accompagnati, mentre l’età minima per i mezzi pesanti scenderà a 18 anni, con una riduzione di tre anni rispetto alla normativa attuale. Inoltre, per gli autobus con una capacità limitata a 16 passeggeri, la patente sarà accessibile già a 21 anni, favorendo l’inserimento dei giovani nel settore dei trasporti.

Sicurezza rafforzata

La sicurezza stradale resta al centro delle nuove norme. I neopatentati dovranno affrontare un periodo di prova di almeno due anni con restrizioni più rigide, mirate a responsabilizzare i nuovi conducenti. Per semplificare le procedure, il rinnovo delle patenti auto e moto includerà un sistema di autovalutazione medica, riducendo la burocrazia.

Tempistiche di applicazione

Dopo l’approvazione formale da parte dei rappresentanti degli Stati membri e del nuovo Parlamento europeo, i Paesi avranno fino a 4 anni per adeguare le normative nazionali. Questo significa che le innovazioni, inclusa la patente digitale, diventeranno effettive entro il 2028, segnando un significativo passo avanti verso una mobilità europea più moderna e accessibile.