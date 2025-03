Il Performance Bagger Show accende i riflettori sulle potenti cruiser americane al 39° Biker Fest International di Lignano Sabbiadoro. Questo evento, previsto per sabato 17 maggio, rappresenta una novità assoluta nella storia della manifestazione e celebra l’ascesa di queste imponenti motociclette da viaggio, oggi trasformate in veri e propri bolidi da competizione.

Le bagger, con le loro caratteristiche borse laterali rigide e il parabrezza, stanno vivendo un momento di grande popolarità internazionale. Recentemente, queste moto sono state protagoniste di una gara dimostrativa durante il GP of the Americas 2024, dimostrando come, nate per affrontare lunghi viaggi sulle highway americane, siano ora capaci di prestazioni sorprendenti anche sui circuiti.

Performance Bagger Show con Ruben Xaus

Ad arricchire l’evento sarà la presenza di Ruben Xaus, ex pilota di MotoGP e Superbike, che presenterà la sua cruiser da competizione. Xaus è anche il promotore della Bagger Racing European Cup, un campionato che, dopo il successo negli Stati Uniti, sbarca in Europa con cinque tappe, tra cui quella italiana a Cremona dal 23 al 25 maggio.

Durante lo show, i più talentuosi costruttori italiani metteranno in mostra le loro creazioni. Una giuria di esperti valuterà i modelli basandosi su criteri tecnici, costruttivi ed estetici, premiando i tre progetti migliori. Le moto vincitrici riceveranno un invito speciale per partecipare alla tappa cremonese del campionato europeo, offrendo loro un’opportunità unica per emergere a livello internazionale.

L’evento è supportato da importanti sponsor tecnici come Andreani Group, Öhlins, Pedrali Wheels, Lucas Carbon e Simpson, che metteranno a disposizione premi esclusivi per i partecipanti. La partecipazione al Performance Bagger Show è gratuita.

Il Biker Fest International si conferma così un punto di riferimento per le nuove tendenze del mondo motociclistico, combinando la tradizione del custom con la crescente popolarità delle competizioni su bagger. Un evento che celebra ogni sfaccettatura della passione per le due ruote.