L’attesissima asta Bonhams di Stafford si prepara a incantare gli appassionati di motociclismo con un evento che promette di superare ogni aspettativa. Dopo il successo dello scorso anno, con oltre 3,5 milioni di euro di ricavi, l’edizione di quest’anno si terrà ad aprile in Inghilterra, richiamando collezionisti da tutto il mondo. Un appuntamento imperdibile per gli amanti delle moto d’epoca, che potranno contendersi pezzi unici e ricchi di storia.

Lo scorso anno, l’asta ha visto protagonisti esemplari iconici come la Vincent Black Lightning Series-C del 1949, venduta per 150.000 sterline, e la Vincent-HRD Rapide Series-A del 1938, che ha raggiunto la cifra record di 228.850 sterline. Quest’anno, il catalogo promette di essere altrettanto spettacolare, includendo motociclette britanniche storiche come BSA, Triumph e Norton, accanto a prestigiose italiane come Ducati e MV Agusta, e modelli giapponesi da collezione firmati Honda, Yamaha e Kawasaki. Non mancheranno memorabilia e accessori legati al mondo delle competizioni.

Tra i lotti più attesi spicca una rarissima Brough Superior SS100 del 1925, uno dei soli 12 esemplari ancora esistenti. Questa moto, con tutti i componenti originali matching numbers, ha un passato agonistico di rilievo, avendo conquistato il secondo posto all’Ulster Grand Prix del 1927 con Bob Matthews. Il suo valore stimato oscilla tra 360.000 e 420.000 euro, rendendola uno dei pezzi più ambiti dell’intera asta.

Un altro gioiello del catalogo è la Vincent-HRD 998cc Rapide Series-A del 1937, una moto leggendaria che ha vinto la Brooklands Gold Star. Questo esemplare unico è valutato tra 210.000 e 290.000 euro, confermandosi un must-have per i collezionisti più esigenti.

Per gli appassionati di moto da corsa, l’asta offrirà due Honda RC30 appartenute al celebre Carl Fogarty. Una di queste ha trionfato al Production TT nel 1989, mentre l’altra ha dominato il Mondiale TT Formula One nel 1988 e 1989. Entrambe le moto, acquistate direttamente dal campione britannico, sono stimate tra 30.000 e 50.000 euro, rappresentando un’opportunità unica per gli amanti delle competizioni.