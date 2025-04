Un importante cambiamento si profila all’orizzonte per Harley-Davidson, la leggendaria casa motociclistica americana. Jochen Zeitz, CEO dal 2020, ha annunciato che lascerà il suo incarico nel 2025, concludendo così un quinquennio segnato da sfide e trasformazioni strategiche. “Intendo ritirarmi nel 2025, dopo aver completato la trasformazione che avevamo pianificato per questa storica azienda", ha dichiarato Zeitz, delineando il suo piano di successione e il prossimo capitolo per il marchio di Milwaukee.

La ricerca del successore è già iniziata nel quarto trimestre del 2024, affidata a una rinomata società di headhunting. Zeitz, nel frattempo, continuerà a guidare l’azienda fino alla nomina del nuovo leader. Questo passaggio segna la fine di un mandato caratterizzato da una pandemia globale, tensioni economiche e un mercato motociclistico in rapida evoluzione.

Il percorso di Zeitz al timone di Harley-Davidson ha visto una significativa inversione di rotta rispetto alla gestione precedente. A differenza del suo predecessore Matt Levatich, Zeitz ha adottato una strategia focalizzata sull’esclusività: meno motociclette vendute, ma con margini di profitto più elevati. Questa visione ha dato vita a modelli iconici come la Pan America, che ha riscosso grande successo, e la nuova gamma Sportster, ampliando l’offerta premium del marchio.

Tuttavia, non sono mancate le decisioni controverse. La delocalizzazione produttiva in Thailandia e lo spin-off di LiveWire, divisione dedicata alle moto elettriche, hanno suscitato critiche. Inoltre, le prestazioni finanziarie sono state altalenanti, con difficoltà nel mercato domestico statunitense e l’impatto delle guerre commerciali e dei dazi internazionali. Questi fattori hanno evidenziato le sfide nel bilanciare tradizione e innovazione.

Jochen Zeitz, noto anche per il rilancio del marchio Puma prima di approdare a Harley-Davidson, ha affrontato critiche sui social media per politiche aziendali percepite come distanti dalle radici del brand. Questo aspetto potrebbe aver contribuito al calo delle vendite in alcuni segmenti, riflettendo il delicato equilibrio richiesto per guidare un marchio con una base di fan così appassionata.

La storia dell’azienda dimostra quanto sia impegnativo il ruolo di CEO. Pochi dirigenti sono riusciti a mantenere la posizione per più di cinque anni, con Jeffrey Bleustein come ultimo esempio di longevità (1998-2009). Questo sottolinea la complessità nel gestire un marchio iconico come Harley-Davidson, dove ogni decisione deve rispettare la tradizione pur spingendo verso l’innovazione.