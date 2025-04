BMW R 1300 RT: potenza, comfort e tecnologia per il turismo del futuro

Potenza, innovazione e lusso su due ruote: è questa la promessa della nuova BMW R 1300 RT, un modello che segna un passo avanti nella categoria delle moto da turismo. Con il suo debutto fissato per il 2026, questa tourer è pronta a ridefinire gli standard del segmento, combinando prestazioni di alto livello, comfort eccezionale e una dotazione tecnologica senza precedenti.

Le anticipazioni ufficiali, confermate dalla registrazione presso l’ente di omologazione svizzero, rivelano che il cuore pulsante della nuova tourer sarà il già collaudato motore boxer bicilindrico. Questo propulsore, capace di erogare una potenza di 145 CV a 7.750 giri/min e una coppia massima di 149 Nm a 6.500 giri/min, è stato progettato per garantire prestazioni straordinarie. Lo stesso motore equipaggerà anche i modelli R 1300 GS e R 1300 R, consolidando così l’eccellenza tecnica dell’intera gamma BMW.

Una delle novità più rivoluzionarie della tourer 2026 è rappresentata dall’introduzione dell’Assistente di Cambio Automatizzato (ASA). Questo sistema avanzato, basato su due attuatori elettromeccanici, gestisce automaticamente il cambio e la frizione, offrendo un’esperienza di guida fluida e rendendo i lunghi viaggi ancora più confortevoli. Si tratta di una tecnologia che sottolinea l’impegno di BMW nel migliorare continuamente il piacere di guida.

BMW R 1300 RT, le specifiche

Dal punto di vista delle dimensioni, la R 1300 RT si presenta con una lunghezza di 2.255 mm e una larghezza di 970 mm. Rispetto al modello precedente, la nuova tourer risulta più lunga ma anche più affusolata, garantendo una migliore aerodinamica. L’incremento del peso, dovuto all’aggiunta di tecnologie avanzate, è stato bilanciato da una maggiore stabilità, resa possibile grazie a una ruota posteriore più larga (6″x17″) equipaggiata con pneumatici da 190/55.

La sicurezza è un altro punto di forza di questa moto. BMW ha infatti implementato sistemi avanzati come il controllo di crociera attivo e l’avviso di collisione frontale. Questi dispositivi, probabilmente disponibili come optional, rendono la R 1300 RT una delle moto più sicure per i viaggi a lungo raggio, rispondendo alle esigenze dei motociclisti più esigenti.

Gli appassionati del marchio bavarese non dovranno attendere molto per vedere dal vivo questa innovazione. La presentazione ufficiale della R 1300 RT è prevista per il 24 aprile, seguita a ruota da altri modelli della gamma: la R 1300 RS sarà svelata l’8 maggio, mentre la R 1300 R farà il suo debutto il 10 aprile.

Con questo nuovo modello, BMW consolida la propria leadership nel settore delle moto da turismo, dimostrando ancora una volta la capacità di coniugare tradizione e innovazione. La tecnologia moto BMW, insieme alle elevate prestazioni e al comfort, rende la R 1300 RT un prodotto unico nel suo genere, destinato a soddisfare le aspettative dei motociclisti più esigenti.