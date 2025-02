“Non sarebbe realistico pensare di accedere direttamente alla Q2 già venerdì”. Con queste parole, Miguel Oliveira, nuovo pilota del team Prima Pramac, ha descritto il suo approccio realistico alla prossima stagione di MotoGP, mentre affronta la delicata fase di adattamento Yamaha.

Il pilota portoghese, durante un incontro con la stampa a Buriram, ha delineato una strategia cauta ma determinata per il suo debutto con la nuova Yamaha M1. Consapevole delle sfide che lo attendono, Oliveira ha sottolineato l’importanza di un periodo di adattamento prima di poter esprimere il suo pieno potenziale.

La priorità immediata per il pilota è colmare il distacco dagli altri piloti Yamaha, un obiettivo che ritiene raggiungibile nonostante le iniziali difficoltà. Per il primo weekend di gara, la sua ambizione principale è conquistare punti preziosi, concentrandosi sull’acquisizione di esperienza con la nuova moto.

Miguel Oliveira ha un opportunità

Il passaggio alla squadra giapponese rappresenta una sfida stimolante per Oliveira, che si unisce a un team in piena fase di sviluppo tecnico. Il compagno di marca Alex Rins ha già evidenziato i progressi della moto, citando l’introduzione di innovazioni significative come un nuovo telaio e motore, pur sottolineando la necessità di ulteriori perfezionamenti.

Nel team Prima Pramac, Oliveira avrà l’opportunità di contribuire attivamente all’evoluzione della M1. Il suo approccio metodico e la sua esperienza potrebbero rivelarsi preziosi per lo sviluppo della moto, mentre il team punta a consolidare la propria posizione nel campionato.

L’atteggiamento pragmatico del pilota, unito alla determinazione nel raggiungere risultati concreti, suggerisce una stagione di crescita graduale ma costante. Gli appassionati e gli esperti del settore seguiranno con interesse questa nuova partnership, pronti a valutarne i progressi gara dopo gara.