“Le vecchie moto non muoiono mai, si trasformano in leggende da corsa.” Questa frase calza a pennello per descrivere la Honda CB175 del 1965, che sarà presto battuta all’asta a Santa Monica, California. Un’occasione imperdibile per gli appassionati di moto d’epoca e delle competizioni storiche, dato che questa due ruote è già pronta per correre seguendo le specifiche AHRMA.

Questa bicilindrica giapponese, emblema dell’ingegneria degli anni ’60, rappresenta una scelta ideale per chi desidera fare il proprio debutto nel mondo delle gare vintage. Il motore da 175cc, pur non essendo un concentrato di potenza, è rinomato per la sua affidabilità e facilità di manutenzione, caratteristiche essenziali per chi si avvicina a questo affascinante settore.

Il venditore, conosciuto come Abhi nella comunità degli appassionati di motociclette storiche, ha recentemente gareggiato con questa moto durante l’evento AHRMA di Barber nell’ottobre 2024. Sebbene i risultati non siano stati particolarmente rilevanti, la moto ha dimostrato di possedere tutte le qualità necessarie per offrire grandi soddisfazioni al suo futuro proprietario.

La decisione di vendere è legata al passaggio di Abhi a una BMW R75/5, scelta motivata dalla necessità di una moto più adatta alla sua corporatura. Attualmente, la Honda CB175 è proposta con un prezzo base di 1.105 dollari sulla piattaforma Iconic Motorbike Auctions. Si presenta in condizioni eccellenti, con una livrea accattivante e le modifiche necessarie per l’utilizzo in pista.

Il mondo delle gare vintage sta vivendo un periodo di grande fermento, attirando un numero crescente di appassionati verso questa nicchia del motorsport. Gli eventi organizzati da AHRMA non sono solo competizioni, ma vere e proprie celebrazioni della storia motociclistica, dove passione e spirito sportivo si incontrano.

Per chi fosse interessato a questa icona del motociclismo giapponese, l’annuncio completo è disponibile sul portale di Iconic Motorbike Auctions. Un’opportunità unica per entrare nel mondo delle competizioni storiche con una moto dal pedigree impeccabile.