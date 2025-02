“Sono pronto a dare il massimo per il mio paese”, queste le prime parole di Somkiat Chantra, primo pilota thailandese nella storia della MotoGP 2025, durante la presentazione ufficiale del team LCR Honda svoltasi a Bangkok.

La squadra si presenta ai nastri di partenza con una formazione che combina esperienza e freschezza: il veterano Johann Zarco e il debuttante Chantra. Le ambizioni sono alte, come confermato dal team principal Lucio Cecchinello, che punta dritto alla top 5 del campionato entro fine stagione.

L’atmosfera durante l’evento è stata elettrizzante, con i fan thailandesi in delirio per il loro beniamino Chantra, che avrà l’opportunità di correre davanti al pubblico di casa nel GP di Thailandia al Chang International Circuit di Buriram, in programma dal 28 febbraio al 2 marzo.

Zarco, al secondo anno con la squadra, ha mostrato grande entusiasmo sia per la nuova partnership che per le prestazioni della moto, sottolineando i miglioramenti emersi durante i test di Sepang. Il pilota francese ha manifestato particolare apprezzamento per la rinnovata livrea del team.

La strategia di LCR Honda si basa su una duplice presenza commerciale, con il supporto di Castrol per il mercato europeo e di Idemitsu per quello asiatico. Questa scelta riflette l’ambizione globale della squadra, che punta a consolidare la propria posizione tra i top team del motomondiale.

Per la stagione MotoGP 2025, il team si prepara a una sfida ambiziosa nel campionato, forte di un mix vincente tra l’esperienza di Zarco e il talento emergente di Chantra, sostenuto dal calore dei tifosi thailandesi.