“Essere il team ufficiale Kawasaki è un sogno che si realizza dopo vent’anni", ha dichiarato Manuel Puccetti durante la presentazione della sua squadra a Reggio Emilia, segnando l’inizio di una nuova era nel WorldSBK 2025.

Il team Puccetti Racing si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella sua storia, assumendo per la prima volta il ruolo di squadra ufficiale Kawasaki dopo due decenni di collaborazione. La presentazione, tenutasi l’8 febbraio, ha visto la partecipazione dei vertici Kawasaki provenienti da Italia, Europa e Giappone.

La squadra si rinnova completamente con due nuovi piloti di talento: l’americano Garrett Gerloff, che guiderà la Ninja ZX-10RR nella categoria Superbike, e lo spagnolo Jeremy Alcoba, rookie che farà il suo debutto in Supersport in sella alla rinnovata Ninja ZX-6R 636cc.

Nonostante le condizioni meteorologiche avverse durante i test invernali a Jerez e Portimao, entrambi i piloti hanno dimostrato un potenziale promettente. Il team si prepara ora per l’esordio stagionale a Phillip Island, con i test ufficiali del 17-18 febbraio e il primo round del campionato dal 21 al 23 febbraio.

Shigemi Tanaka, Managing Director di Kawasaki Motors Europe, ha espresso grande fiducia nel progetto, mentre Steve Guttridge, Race Planning Manager, ha sottolineato l’impegno dell’azienda nel supportare le ambizioni del team.

L’entusiasmo pervade anche i piloti: Garrett Gerloff punta a lottare per le posizioni di vertice in Superbike, mentre Jeremy Alcoba ha dichiarato apertamente di puntare al titolo nella categoria Supersport con la nuova Ninja ZX-6R.

La trasformazione in team ufficiale Kawasaki WorldSBK 2025, unita a una lineup rinnovata e moto potenziate, pone le basi per una stagione che promette di vedere il team Puccetti Racing protagonista in entrambe le categorie del mondiale delle derivate di serie.