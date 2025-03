La primavera è alle porte e BMW Motorrad risponde con entusiasmo! L’8 e il 9 marzo si inaugura la stagione motociclistica 2025 con un imperdibile weekend di porte aperte, dedicato a tutti gli appassionati delle due ruote bavaresi.

L’evento, parte della campagna “Ascolta il richiamo", trasforma il tradizionale Open Weekend in un’esperienza immersiva, celebrando l’arrivo della bella stagione e il desiderio di tornare in sella. Un’occasione perfetta per scoprire l’intera gamma di motociclette BMW.

Gli showroom BMW Motorrad accoglieranno i visitatori con una vasta esposizione, che spazia dagli agili scooter urbani C 400 GT e C 400 X, alla sportiva BMW R 12 S, fino alle nuove versioni della BMW F 900 XR e della F 900 R, ideali per chi cerca una crossover o una naked di carattere.

Il punto forte dell’iniziativa sarà la possibilità di effettuare test ride gratuiti su tutti i modelli disponibili. Un team di esperti sarà a disposizione per offrire consulenze tecniche personalizzate, aiutando i visitatori a scegliere il mezzo più adatto alle loro esigenze.

Per garantire un’esperienza senza attese, BMW ha introdotto la piattaforma digitale Test Ride Now, che consente di prenotare la prova del modello preferito direttamente online, scegliendo la concessionaria più comoda.

Questo “legendary moment", come definito da BMW Motorrad, va oltre un semplice evento commerciale: è una celebrazione della cultura motociclistica e un invito a iniziare la nuova stagione con entusiasmo. Tutti i dettagli dell’iniziativa sono disponibili nella sezione dedicata del sito ufficiale BMW Motorrad Italia, dove è possibile effettuare anche le prenotazioni per i test ride.