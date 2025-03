Ci sono 27,7 cavalli di potenza, 310 cc di cilindrata e costa 5.799 euro di listino. Sono i numeri chiave del nuovo Piaggio Beverly 310, l’ultima creazione di Piaggio che punta a ridefinire il segmento degli scooter di fascia alta, combinando agilità urbana e prestazioni da Gran Turismo.

Il cuore pulsante del nuovo modello è un motore Euro 5 monocilindrico completamente rinnovato, che vede un incremento di cilindrata da 278 a 310 cc rispetto al suo predecessore. Questo aggiornamento si traduce in una risposta più rapida sia nelle partenze da fermo che nelle accelerazioni, rendendo il Piaggio Beverly 310 un partner affidabile sia nel traffico cittadino che nei percorsi extraurbani, il tutto mantenendo un’efficienza nei consumi.

Dal punto di vista estetico, il design moderno si esprime attraverso una gamma cromatica sofisticata, con tinte lucide come Bianco Luna e Nero Cosmo impreziosite da dettagli metallici. Per chi preferisce uno stile più sportivo, la versione Beverly S offre finiture opache disponibili in Grigio Mercurio, Nero Meteora, Verde Jungle e Blu Zaffiro.

La ciclistica, progettata per offrire stabilità ottimale, si avvale di cerchi di grande diametro che garantiscono una guida fluida e precisa, anche con passeggero. Per chi desidera maggiore potenza, Piaggio propone anche il Beverly 400, mantenendo per entrambe le cilindrate la doppia anima: raffinata nella versione standard e grintosa nell’allestimento S.

Gli appassionati possono restare aggiornati sulle novità del marchio attraverso i canali ufficiali Piaggio su WhatsApp, Telegram, Mastodon, Google News e Flipboard.