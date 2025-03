Costa 110.000 dollari, ha ben 153 cavalli e ci sono 131 esemplari: sono i numeri che raccontano l’ultima creazione esclusiva di Harley-Davidson, la CVO Road Glide RR 2025, una moto esclusiva che promette di rivoluzionare il segmento delle bagger di lusso ad alte prestazioni.

Ispirata alle competizioni King of the Baggers, questa due ruote rappresenta l’apice dell’ingegneria Harley-Davidson. Il motore Screamin’ Eagle 131, con i suoi 2.153 cc di cilindrata, stabilisce nuovi standard nel settore, sviluppando una coppia di 233,37 Nm che garantisce un’accelerazione mozzafiato.

L’eccellenza tecnica si manifesta in ogni componente: dalle sospensioni Öhlins racing completamente regolabili al forcellone in alluminio ricavato dal pieno, fino all’impianto frenante Brembo GP4-RX con prestazioni degne della MotoGP. La forcella rovesciata da 43 mm e gli ammortizzatori posteriori con serbatoio separato assicurano un controllo millimetrico sia su strada che in pista.

La livrea, caratterizzata dall’esclusivo Harley-Davidson Racing Orange, riveste una carrozzeria interamente in fibra di carbonio. Ogni esemplare è identificato da un riser numerato, sottolineando l’esclusività di questa serie limitata.

Il comfort e la tecnologia non sono stati trascurati: un display touchscreen da 12,3 pollici con sistema Skyline offre funzionalità all’avanguardia, dalla compatibilità Apple CarPlay alla navigazione integrata. Il sistema audio Rockford Fosgate Stage III da 500 watt e l’illuminazione LED completano il pacchetto tecnologico.

La Harley-Davidson CVO Road Glide RR 2025 non è solo una motocicletta, ma un’opera d’arte meccanica che unisce l’heritage Harley-Davidson con le più moderne tecnologie, ridefinendo gli standard nel segmento delle bagger racing.