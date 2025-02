La Honda 125 Dax 2025 si rifà il look ed è più stilosa che mai

“Piccola nell’aspetto, grande nel carattere": questo è il mantra che accompagna da sempre la Honda 125 Dax, una reinterpretazione moderna di un classico intramontabile. Per il 2025, questa iconica mini-bike giapponese si rinnova, mantenendo intatto il suo carattere distintivo e arricchendosi di una nuova livrea Pearl Cadet Gray, ideale per chi cerca personalità e praticità sulle due ruote.

Sotto il suo inconfondibile telaio a T monoscocca, che richiama le forme del bassotto tedesco da cui prende il nome, pulsa un motore 124 cc monocilindrico raffreddato ad aria. Questo propulsore eroga 9,4 CV a 7.000 giri/min e 10,8 Nm di coppia a 5.000 giri/min, garantendo consumi eccezionali: con soli 3,8 litri di carburante, è possibile percorrere fino a 250 km, grazie a un’efficienza di 66,7 km/l.

Il fascino della ST125 Dax risiede nel suo perfetto equilibrio tra passato e presente. Il design vintage è arricchito da finiture cromate su parafango e scarico rialzato, che si fondono armoniosamente con dettagli moderni come il faro Led circolare e la strumentazione LCD retroilluminata. Questo mix unico di elementi stilistici la rende immediatamente riconoscibile.

Il comfort di guida è garantito da una sella ampia e un manubrio alto, mentre la ciclistica si basa su cerchi da 12 pollici e una forcella a steli rovesciati da 31 mm. Per quanto riguarda la sicurezza, la Honda ST125 Dax è dotata di un impianto frenante con disco anteriore da 220 mm con ABS a un canale e disco posteriore da 190 mm, assicurando una frenata affidabile in ogni situazione.

La nuova versione della Dax è conforme agli standard Euro5+ e offre un’ampia gamma di accessori moto originali per una personalizzazione completa. Tra questi, spiccano il portapacchi cromato, le manopole riscaldabili, la presa USB e una borsa laterale impermeabile. Inoltre, il display multifunzione integra pratiche informazioni come l’indicatore di marcia e l’orologio, rendendola perfetta per l’uso quotidiano.