Servono 20.500 euro per l’esclusiva Triumph Bobber TFC, 77 CV di potenza dal bicilindrico da 1200 cc, 14 kg in meno rispetto alla versione standard e una produzione in serie limitata. Sono questi i numeri che definiscono l’ultima creazione di Triumph, una special bike che ridefinisce gli standard del segmento delle moto custom.

La casa motociclistica britannica ha recentemente svelato questa raffinata interpretazione della Bonneville Bobber, arricchendola con componenti di altissima qualità che giustificano il significativo sovrapprezzo di 4,700 euro rispetto al modello base.

Tra i punti di forza della Triumph Bobber TFC spicca un eccellente pacchetto ciclistico, che include le pregiate sospensioni Öhlins: all’anteriore sono presenti forcelle NIX 30 da 43 mm completamente regolabili, mentre al posteriore troviamo un monoammortizzatore con regolazione del precarico e del ritorno.

L’impianto frenante è stato notevolmente potenziato grazie all’adozione di freni Brembo M50 monoblocco radiali a quattro pistoni, che operano su dischi da 310 mm. Il comando è gestito da un cilindro maestro Brembo MCS, garantendo così il massimo in termini di modulabilità e potenza in frenata.

Triumph Bobber TFC, più leggerezza

La riduzione di peso di 14 kg è stata ottenuta attraverso l’uso di materiali pregiati come la fibra di carbonio per la carrozzeria e lo scarico Akrapovic con doppi terminali, che non solo alleggeriscono la struttura, ma regalano anche una sonorità più coinvolgente. Il design è ulteriormente valorizzato da una colorazione esclusiva bicolore, dettagli dorati e una sella in pelle di alta qualità con ricami dedicati.

Sotto il serbatoio pulsa il collaudato bicilindrico parallelo da 1200 cc raffreddato a liquido, capace di erogare 77 CV. Nonostante la potenza relativamente contenuta, il peso ridotto e le migliorie ciclistiche garantiscono un’esperienza di guida di livello superiore.

Questa edizione limitata rappresenta il massimo dell’eccellenza nella produzione Triumph, combinando in modo magistrale heritage e tecnologia moderna per creare una moto destinata a diventare un autentico pezzo da collezione.