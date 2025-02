“La potenza è nulla senza il controllo”, recitava un celebre spot pubblicitario. Tuttavia, nel caso del nuovo KTM LC4, la potenza diventa l’assoluta protagonista, stabilendo un nuovo standard nel settore delle moto monocilindrico con i suoi impressionanti 79 cavalli, superando il precedente record di 77,5 cavalli detenuto dalla Ducati Hypermotard 698 Mono.

La presentazione di questo rivoluzionario motore monocilindrico, avvenuta al salone Moto-Austria, segna un momento di svolta per il mondo delle due ruote. Secondo quanto riportato dalla rivista Motorrad, questo capolavoro tecnologico sarà il cuore pulsante della KTM 690 SMC R e dei modelli Husqvarna 701 Supermoto ed Enduro, tutti rigorosamente conformi alla normativa Euro5+. Resta invece incerto se il marchio GasGas, parte del gruppo KTM, adotterà anch’esso questa innovazione.

Il lancio di questo propulsore rappresenta una vera e propria boccata d’ossigeno per KTM, che ha recentemente affrontato sfide finanziarie significative. L’azienda ha dimostrato resilienza, puntando tutto sull’innovazione tecnologica. Tra le migliorie apportate spiccano il sistema a doppio contralbero di bilanciamento e il nuovo cilindro frizione, evidenziando un impegno costante verso l’eccellenza tecnica.

La sfida lanciata alla Ducati potrebbe presto innescare una nuova battaglia tecnologica. La casa motociclistica bolognese, celebre per la sua capacità innovativa, potrebbe già essere al lavoro su un aggiornamento del suo 698 Mono per riconquistare il primato. Questa competizione stimola continuamente l’innovazione nel settore motociclistico, portando benefici agli appassionati di due ruote.

Le novità in casa KTM non si fermano qui. Voci sempre più insistenti parlano dello sviluppo di una nuova moto da viaggio basata sulla piattaforma 690. I primi avvistamenti di prototipi risalgono al 2023, lasciando presagire un debutto imminente di un modello pensato per gli amanti del mototurismo.

Mentre il settore attende con trepidazione i dettagli tecnici completi del nuovo LC4, KTM dimostra che, nonostante le difficoltà, l’innovazione resta il vero motore del successo nel mondo delle due ruote.