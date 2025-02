Crisi profonda, leadership instabile, promesse non mantenute. Il sogno di Damon Motorcycles di rivoluzionare il mondo delle moto elettriche si sta sgretolando sotto il peso delle aspettative tradite.

L’ambiziosa startup, che aveva promesso motociclette elettriche da 200 cavalli con un’autonomia di 320 chilometri, sta attraversando un periodo di turbolenza senza precedenti. Il modello di punta HyperSport, annunciato come una rivoluzione tecnologica nel settore motociclistico, si è rivelato poco più di un assemblaggio di componenti esistenti, ben lontano dalle innovative caratteristiche di tecnologia sicurezza moto promesse inizialmente.

La situazione interna dell’azienda non fa che peggiorare le prospettive future. Il valzer delle poltrone ai vertici ha visto l’uscita e il successivo ritorno del co-fondatore Dominique Kwong come CEO, mentre il CTO Derek Dorresteyn, figura chiave nello sviluppo tecnologico, ha abbandonato la nave. Nel frattempo, un’ondata di licenziamenti silenziosi ha decimato l’organico, con una riduzione del 28% tra il 2023 e il 2024.

Lo spostamento della produzione da Vancouver alla California non ha sortito gli effetti sperati. I tempi di consegna, inizialmente previsti per il 2021, sono stati posticipati prima al 2024 e ora addirittura al 2026, lasciando i clienti che hanno versato i depositi in un limbo di incertezza. Questo rappresenta uno dei più gravi ritardi produzione nella storia recente del settore motociclistico.

Le tanto pubblicizzate tecnologie di assistenza alla guida, basate su radar, sensori e telecamere, brillano per la loro assenza nel prototipo attuale. La metamorfosi del progetto, da pioniere della sicurezza motociclistica a semplice inseguitore di prestazioni pure, ha generato scetticismo tra gli addetti ai lavori.

Con una situazione finanziaria precaria e un ambiente lavorativo sempre più instabile, il futuro di Damon Motorcycles appare nebuloso. Gli investitori e i potenziali acquirenti si interrogano non più sulle tempistiche di consegna, ma sulla reale possibilità che questi veicoli vedano mai la luce della produzione.