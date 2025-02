“Il recupero è la parte più difficile, ma tornerò più forte di prima”. Con queste parole, Jorge Martín, campione del mondo MotoGP 2024, affronta l’inatteso ostacolo che sta complicando l’inizio della sua nuova avventura con Aprilia: un infortunio rimediato durante i test pre-stagionali a Sepang, che gli ha impedito di partecipare alla presentazione ufficiale della stagione 2025 a Bangkok.

Il pilota spagnolo, costretto a seguire l’evento da casa, ha comunque voluto far sentire la sua presenza attraverso un messaggio video rivolto ai fan thailandesi, esprimendo il suo rammarico per l’assenza e la speranza di un rapido ritorno in pista per il primo Gran Premio della stagione.

La sfida che attende Martín è particolarmente significativa: dopo aver conquistato il titolo mondiale nel 2024 con il team Pramac Racing su Ducati, si prepara a difendere il numero 1 in sella alla nuova Aprilia RS-GP25. La moto italiana, frutto di un’intensa fase di sviluppo, promette prestazioni competitive, come dimostrato nei test iniziali prima dell’incidente.

Il team di Noale ha riposto grandi aspettative nel progetto tecnico 2025, che vede anche la presenza del talentuoso Marco Bezzecchi come compagno di squadra. La RS-GP25 rappresenta un’evoluzione significativa rispetto al modello precedente, con innovazioni mirate a massimizzare le performance in pista.

L’obiettivo di Martín è chiaro: tornare al più presto competitivo per difendere il titolo mondiale. Il circuito di Buriram, dove si terrà il primo GP Thailandia dal 28 febbraio al 2 marzo, è storicamente favorevole allo spagnolo, che qui ha collezionato importanti successi negli ultimi due anni.

La determinazione del campione spagnolo emerge dalle sue parole: “Sono entusiasta di questa nuova sfida con Aprilia Racing e non vedo l’ora di dimostrare il nostro potenziale“. Il percorso di recupero dall’infortunio Sepang diventa ora cruciale per presentarsi al via della stagione nelle migliori condizioni possibili.

Gli appassionati della MotoGP attendono con impazienza il debutto di Jorge Martín sulla moto italiana, curiosi di vedere se il binomio pilota-moto sarà in grado di confermarsi ai vertici della categoria regina del motociclismo mondiale.