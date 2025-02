Design innovativo, materiali sostenibili e tecnologia all’avanguardia si uniscono nella nuova LiveWire S2 Mulholland, che fa il suo debutto nei concessionari europei, ridefinendo gli standard delle moto elettriche di lusso.

Questo straordinario cruiser elettrico si distingue per caratteristiche uniche che lo pongono un passo avanti rispetto alla concorrenza. L’assenza del tradizionale serbatoio dona una linea più pulita e moderna, mentre l’impiego di materiali ecosostenibili per elementi come parafanghi e sedile sottolinea l’impegno del marchio verso un design sostenibile. La verniciatura Lunar White, realizzata con inchiostri eco-friendly, completa il quadro di un mezzo pensato per un futuro più verde.

Le prestazioni sono all’altezza delle aspettative degli appassionati: il propulsore elettrico eroga 84 CV, alimentato da una batteria da 10,5 kWh che offre un’autonomia moto fino a 193 km in città e 146 km in uso misto. I tempi di ricarica sono competitivi, con un pieno di energia completato in poco più di due ore utilizzando un caricatore di Livello 2.

L’eccellenza ingegneristica è evidente nella scelta dei componenti: telaio in alluminio, sospensioni Hitachi all’anteriore e un sofisticato sistema frenante Brembo. La tecnologia di bordo include un display TFT da 4 pollici, integrato con l’app LiveWire Connect, che offre funzionalità di navigazione e connettività avanzata. Il sistema di illuminazione full LED aggiunge un ulteriore tocco di modernità.

La LiveWire S2 Mulholland rappresenta la perfetta fusione tra innovazione e tradizione nel mondo delle due ruote, proponendosi come un’alternativa elettrica ideale per chi cerca prestazioni elevate senza compromettere la sostenibilità ambientale.