Venti milioni di moto prodotte ogni anno, 85% della produzione concentrata in Asia, leadership mondiale nel settore delle due ruote. E non è abbastanza per Honda, che punta a controllare la metà del mercato motociclistico globale entro il 2030.

Il colosso giapponese delle due ruote ha svelato i suoi ambiziosi piani di espansione durante una recente presentazione strategica. I vertici aziendali prevedono una crescita significativa del mercato mondiale, che dovrebbe raggiungere i 60 milioni di unità annue entro la fine del decennio. Un obiettivo che Honda intende cavalcare, mirando a conquistare il 50% di queste vendite.

L’azienda può già contare su solide fondamenta: secondo le loro stime, l’azienda chiuderà l’anno fiscale 2024 con 20,2 milioni di motociclette vendute, rappresentando il 40% del mercato globale. Il continente asiatico si conferma il principale bacino commerciale, assorbendo 17,2 milioni di unità. Sebbene mercati come Europa, Stati Uniti e Giappone rappresentino solo il 6% delle vendite, garantiscono margini di profitto elevati grazie ai modelli premium.

La strategia di crescita si basa su diversi pilastri: ottimizzazione della produzione, condivisione delle piattaforme e innovazione tecnologica. Il successo di questo approccio è testimoniato dai record di vendita raggiunti in 37 paesi e dall’imminente traguardo dei 500 milioni di motociclette prodotte dal 1948.

In particolare, la gamma europea si distingue per l’alta cilindrata e l’esclusività, con modelli di successo come Honda CB500, CB650 e Africa Twin. L’innovazione prosegue con il nuovo telaio tubolare e il motore V3 sovralimentato, destinati a future applicazioni.

Ma la vera rivoluzione riguarda l’elettrificazione: Honda punta a vendere 4 milioni di motociclette elettriche entro il 2030. Per raggiungere questo obiettivo, aprirà uno stabilimento dedicato in India nel 2028 e lavora per ridurre i costi delle batterie e di gestione complessiva dei veicoli.

La sfida più grande resta la crescente concorrenza dei costruttori cinesi e indiani, sempre più competitivi tecnologicamente e commercialmente. Una competizione che Honda intende affrontare bilanciando innovazione e efficienza produttiva.