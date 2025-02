Benelli presenta la nuova Tornado Naked T 125 2025, una mini fun-bike che punta a trasformare la guida urbana grazie a un mix unico di performance, efficienza e design moderno. Proposta a un prezzo competitivo di 2.490 euro, questa naked si distingue per il suo motore monocilindrico Euro5 da 11,1 CV, capace di garantire consumi ridotti di soli 2,1 litri ogni 100 km.

Il motore, un quattro tempi raffreddato ad aria, integra tecnologie avanzate come l’iniezione elettronica, quattro valvole e doppia accensione, assicurando un perfetto equilibrio tra brillantezza delle prestazioni ed economia di esercizio.

Progettata per dominare il traffico cittadino, la Tornado Naked T 125 monta cerchi da 12 pollici con pneumatici generosi (120/70 anteriore e 130/70 posteriore) per un’aderenza ottimale in ogni condizione. La ciclistica è completata da una forcella upside-down da 35 mm all’anteriore e un forcellone oscillante con ammortizzatore laterale regolabile al posteriore.

La sicurezza è garantita da un sistema frenante con dischi da 210 mm all’anteriore e 190 mm al posteriore, supportato dal sistema CBS. Il serbatoio da 7,2 litri offre un’autonomia adeguata per ogni esigenza quotidiana, mentre le tre colorazioni disponibili – Pastel Grey, White e Black – permettono una personalizzazione estetica.

Con la Benelli Tornado Naked T 125, il brand pesarese si rivolge ai giovani motociclisti e a chi cerca un mezzo agile e versatile per gli spostamenti quotidiani. Ideale per il commuting urbano e perfetta per le gite del weekend, questa mini fun-bike unisce praticità e piacere di guida in un pacchetto accessibile e moderno.