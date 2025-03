Stile più sportivo, tecnologia avanzata e un prezzo competitivo per il nuovo NGW150, lo scooter sportivo nato dalla partnership tra Honda e il costruttore cinese Wuyang, che promette di rivoluzionare il segmento delle due ruote nel mercato cinese.

Il nuovo modello rappresenta un’evoluzione significativa nel panorama degli scooter sportivi, combinando sapientemente il DNA di due bestseller Honda: il PCX160 e l’ADV 150. Il risultato è un veicolo che non si limita a ereditare il meglio dei suoi predecessori, ma introduce novità sostanziali nel segmento.

L’aspetto tecnologico è il vero punto di forza del NGW150. Il cockpit digitale si avvale di un display TFT da 7 pollici e offre funzionalità avanzate come l’avviamento keyless tramite smartphone. Una caratteristica distintiva è l’integrazione con la camera d’azione 4K DJI Osmo, che permette di catturare ogni momento del viaggio con qualità professionale.

Sul fronte delle prestazioni, il propulsore monocilindrico da 150cc eroga 15 CV a 8.500 giri/min, con una coppia di 14,4 Nm a 6.500 giri/min. La velocità di punta si attesta sui 107 km/h, mentre l’agilità è garantita da un peso contenuto di 137 kg e da una sella posizionata a 764 mm da terra.

La sicurezza non è stata trascurata: il NGW150 vanta un sistema ABS a doppio canale, controllo di trazione HSTC, illuminazione Full-LED e monitoraggio della pressione pneumatici. Un pacchetto completo che eleva gli standard della categoria.

Con un prezzo di partenza di 16.980 Yuan (circa 2.200 euro), questo scooter si posiziona come una proposta estremamente interessante per il mercato cinese. Sebbene al momento sia destinato esclusivamente all’Asia, non è da escludere un futuro adattamento per il mercato europeo.