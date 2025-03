Johann Zarco, pilota francese, sta valutando il suo futuro in Honda, diviso tra la possibilità di continuare con il team satellite LCR di Lucio Cecchinello e un eventuale passaggio al prestigioso team ufficiale nel 2025. Una decisione che potrebbe ridefinire gli equilibri della MotoGP.

“Penso che sia realistico, non abbiamo ancora parlato con Honda, nemmeno con Lucio, perché Lucio è parte di questo,” ha dichiarato Zarco, sottolineando il ruolo cruciale della sua attuale posizione nel team LCR. Il pilota francese si trova a un bivio importante: proseguire una collaborazione che gli ha garantito risultati significativi o accettare una promozione che rappresenterebbe una svolta nella sua carriera.

Zarco ha evidenziato l’importanza del rapporto costruito con Cecchinello. “Sarebbe bello rimanere con Lucio, e Lucio sa che, se posso restare come miglior pilota, c’è un’opportunità per me di non alzare ciò che sto vivendo ora perché abbiamo il pieno supporto di Honda con Lucio,” ha spiegato, evidenziando il valore del supporto tecnico e umano ricevuto.

Tuttavia, il fascino del team ufficiale non passa inosservato. “Ma solo questa posizione prestigiosa di essere nel team ufficiale è qualcosa su cui devo riflettere,” ha aggiunto Zarco, lasciando trasparire la complessità della scelta. La decisione non è priva di rischi: il passaggio a una moto ufficiale potrebbe comportare sfide tecniche rilevanti, come dimostrato da esperienze precedenti.

L’esperienza maturata con LCR gioca un ruolo chiave nella valutazione del pilota, che si è dimostrato affidabile e competitivo, beneficiando di un solido supporto tecnico da parte di Honda. “Suppongo che ne parleremo molto presto, ma dopo due gare possiamo solo pensare e anticipare, ma non dire nulla,” ha concluso Zarco, lasciando aperta ogni possibilità.

La scelta del pilota francese potrebbe influenzare significativamente la stagione 2025 della MotoGP, aggiungendo ulteriore interesse a un mercato piloti già ricco di dinamiche e colpi di scena.