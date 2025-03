Ritorno sofferto, ambizione intatta. Jorge Martín, campione del mondo MotoGP 2024, si prepara a riabbracciare l’ambiente del paddock durante il GP delle Americhe, pur senza scendere in pista. Il pilota spagnolo, frenato da fratture alla mano e al piede sinistro, utilizzerà l’appuntamento texano per integrarsi con la sua nuova squadra Aprilia, in attesa del debutto ufficiale in gara previsto al Qatar GP tra due settimane.

Nonostante un pre-stagione compromesso dagli infortuni, Martín affronta con determinazione questa difficile transizione verso il team italiano. La preparazione è stata quasi interamente sacrificata, complicando l’adattamento alla nuova moto, ma lo spagnolo sta lavorando intensamente per accelerare il processo di recupero e familiarizzazione con l’ambiente Aprilia.

Il calvario di Jorge Martín

Le lesioni riportate durante un allenamento un mese fa si sono sommate ai danni già subiti nei test di Sepang, creando un quadro clinico complesso. Particolarmente problematica si è rivelata la guarigione della mano, che richiede ancora attenzioni speciali per evitare ricadute che potrebbero compromettere ulteriormente l’inizio della stagione.

La RS-GP che attende Martín rappresenta un gioiello tecnologico del costruttore di Noale. Equipaggiata con un potente motore V4 da 1000cc e caratterizzata da un’aerodinamica all’avanguardia, la moto italiana combina componenti in fibra di carbonio e soluzioni tecniche innovative per offrire un equilibrio ottimale tra stabilità e performance. Per il pilota, la sfida sarà adattare il proprio stile di guida alle caratteristiche della nuova moto.

La stagione MotoGP 2024 segna per Martín un’opportunità storica: replicare l’impresa di campioni leggendari come Valentino Rossi, capace nel 2004 di conquistare il titolo al debutto con Yamaha dopo essere stato campione con Honda. In un’era dominata dalle Ducati, il binomio Martín-Aprilia punta a sovvertire i pronostici attraverso un programma di sviluppo mirato.

Il weekend in Texas rappresenta quindi il primo passo di un percorso che i tifosi seguiranno con entusiasmo, nella speranza di vedere presto il talento spagnolo competere ai massimi livelli con la sua nuova squadra italiana.